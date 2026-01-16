16日の県内は、静岡市で最高気温が20度を超えるなど春のような暖かさになりました。



（伊藤薫平アナウンサー）

「季節を勘違いしそうな暖かさ。きょうは上着を着るのではなく、持つ方も目立っています。」



16日の静岡市内はマフラーや手袋をしている人は少なく、上着を脱いでいる人などが多く見られました。



(焼津市男性)

「ちょっと失敗しました。長めのインナーを着たら、暑くて暑くて。」





（静岡市の夫婦）「薄いのでいいかなと思ったが、やっぱり（上着は）いらなかった。」「1年中夏になっちゃうんじゃないか。」気象台によると、静岡では6年ぶりに1月の最高気温が20度を上回り20.4度を観測し、三島で19.1度、浜松で16.6度など、各地で3月下旬～4月中旬並みのとても暖かい日となりました。そんな中、静岡市の駿府城公園ではー（伊藤アナ）「公園を入ってすぐの所で、出迎えてくれました。桜です! 濃いピンクが鮮やかですね。」なんと桜が咲いていました！土肥桜と呼ばれる河津桜よりも早い1月上旬から咲き始める桜です。（静岡市男性）「ことしは早いねぇ。」花が下に向かって咲くため見上げると、青い空に濃いピンクの桜が映えていました。そして暖かくなってもこの時季、食べたくなるのは「おでん」ですよね。（おでんやおばちゃん 杉浦 孝さん）「静岡おでんは一年中暑くても寒くても食べる。暖かいと、それにつられて大人だったらグビっといきたくなる。」お客さんはー（清水区女性）「暖かいですよね。寒くないから自然の中で外で食べるのが気持ちいいかな、と。」暖かな日差しの中で食べるおでんも格別の様でした。そして、この時季の味覚に欠かせないものと言えば、いちご！JA静岡市本店で行われていたのは…真っ赤なイチゴの品評会です。一粒一粒の形状や、2段に詰められたときの全体の揃い方などを見て、市場関係者や消費者・生産者のあわせて10人が評価していきます。どれも質がいいものばかりで、審査員も評価に苦戦。こちらの男性は・・・（小泉泰士さん）「私は『きらぴ香』って品種を作っています。審査をする立場もあるので、自分が選ばれるといいですけど、その辺はわからないです。」会場では3品種が審査されますが、先ほどの小泉さんは、そのうちの「きらぴ香」に出品。ただ・・・（小泉さん）「どれが自分のかは？わからないです。みんな平等に。」平等にするため、どれが自分で出品したものかはわからないんだそう。審査員が点数を振り分けていき、いよいよ結果発表。きらぴ香の金賞に選ばれたのは別の方。小泉さんの名前はありませんでした。（小泉さん）「悔しいですね。もっと技術向上させないといけないな、と素直に思いました。」Q.来年こそは？「リベンジしたいですね。」一方、菊川市では青空の下、威勢の良い掛け声が！（餅つき）「よいしょ～よいしょ～」菊川市の平川地区では外国籍の住人が多く、そうした子どもたちに日本の伝統文化を体験してもらおうと餅つきが行われました。（参加した子ども）「うん、おいしい」Qお餅つきはどう「楽しい。ママにプレゼントする。」初めて食べるお餅の食感に戸惑いながらもおいしそうに食べる子どもたち。主催者は「日本文化を楽しく知りながら地域に溶け込んでほしい」と話していました。下田市の爪木崎で今、見頃を迎えているのは水仙です！2025年12月から始まっている下田市の「水仙まつり」。300万本の水仙が見頃を迎えていて、会場はやさしい香りに包まれていました。（観光客）「去年初めてここの水仙を知って、今年はどんなものかと思ってきたら、一番良い状態じゃないですか！」「きょうが1番！当たり年！」下田市観光協会によりますと、ことしの開花は平年どおりでしたが、花の付きが良いため見ごたえがあるということです。水仙まつりは１月31日まで開催されています。一方伊東市のこちらの観光施設では、チューリップに菜の花、そして桜！まるで”春満開”のような景色が広がっていました。赤、ピンク、オレンジと色とりどりに見ごろを迎えているのがこちらのチューリップ。「アイスチューリップ」と呼ばれ、球根を冷凍処理し冬に咲くよう開花時期を調整した品種です。また、園内では菜の花と寒桜も見ごろに！菜の花は例年通りということですが、寒桜は少し早い開花だといいます。（観光客）「もう春ですね。汗かきそうで、桜もちょうど咲いていて、海と桜と黄色い菜の花がきれいで来てよかった。」「一回春を楽しむのもいいかも。」訪れた人は、城ヶ崎海岸からの潮風に揺れる色鮮やかな花々をカメラに収めるなどして、一足早い”春”を楽しんでいました。ぽかぽか陽気となった16日の県内。17日も暖かさは続くということ、春を感じられるスポットに出かけてみてはいかかでしょうか。