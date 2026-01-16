元乃木坂46・北野日奈子の結婚祝いに2期生集合「日奈子おめでとう」
元乃木坂46の堀未央奈が16日、自身のインスタグラムを更新し、元乃木坂46・北野日奈子の結婚祝いを行なったことを明かした。
【写真】元乃木坂46・北野日奈子が結婚発表 お相手はキマグレンのクレイ勇輝
堀は投稿で、「日奈子の結婚祝いをしました みんなではこの間集まったので今回はしっぽりと！」と報告。続けて、「サプライズだからバレないように気をつけたり ご飯前に4人で集まってプレゼント探しに行ったり ご飯も懐かしい話からこれからの話まで色々して 凄く心が温まった時間でした」と、当日の様子を振り返っている。
さらに、「みんなに出会って13年。改めて、家族のような存在です 日奈子おめでとう」とつづり、長年にわたる2期生の絆を改めて実感したことを明かした。
投稿された写真には、北野と堀のほか、同じく乃木坂46の2期生として活動していた新内眞衣、鈴木絢音、西川七海が写っており、落ち着いた雰囲気の中で祝福の時間を過ごしたことがうかがえる。
北野は、昨年12月20日にキマグレンのクレイ勇輝との結婚を発表している。
引用：「堀未央奈」インスタグラム（＠horimiona_official）
