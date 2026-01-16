コメが品薄となり価格が高騰した“令和のコメ騒動”。しかし、2025年は収穫量も増えましたが、なぜか価格は高止まりしたまま。それがここにきてようやく変化が現れてきたようです。



（買い物客）

「もうちょっと下がってくれた方が助かりますね。子どもにはたくさん食べさせたいと思うんですけど、どうしてもよそう量が減ってきてしまって。」

「やっぱり税込みで3500円になっていただければ少しは楽かな。」





2年前から続いている“令和のコメ騒動”。それまで5キロ2000円ほどだったのが、一気に2倍となる4000円を超えました。しかしそれも、新米が出回れば落ち着くと期待されましたが、2025年9月以降1度も4000円を下回ることはなく、増産してコメはあるにも関わらず2026年1月初めには、ついに過去最高となる4416円となったのです。スーパーのコメ売り場を見ると5000円を超える商品もありますが、ここにきて変化も・・・・・（田子重西中原店 増田店長）「12月ぐらいから仕入れ値が少しずつ下がっているような状況。100～300円ぐらい下がってきている。今のところは3月ぐらいまで少しずつ下がるのではという話を（卸売業者から）聞いている」こちらのスーパーでは卸売業者からの仕入れ値が安くなり、ようやく4000円を切る価格も見えてきました。一方で、消費者の購入状況はというと…（田子重西中原店 増田店長）「コメが高くて買い上げ点数が落ちている状況。パンやうどんにシフトしている。」4000円を超える状態が長く続き消費者のコメ離れが進んでいるといいます。2025年産のコメは国の増産方針もあったため全国的に収量は増加し、11月時点の民間在庫量は前年（2024年）に比べ70万トン多い329万トンに。コメがあるにも関わらず価格が下がらないため、売れないコメが増え、“コメ不足”からいまは“コメ余り”の状況なのです。（加藤米穀 加藤社長）「やっぱり想定以上に仕入れてる量がはけていってない。」そう語るのは、富士宮市で創業113年、地元の食堂や飲食店などにコメを卸す加藤さん。こちらでは地元のコメ農家のほか集荷業者からも仕入れているといいますが…（加藤米穀 加藤社長）「商品が入荷してこないというのは死活問題。“ない”という状況で、高くてもお客さんになんとか間に合わせなければという思いで仕入れて、高騰にもしがみついて買っていった。」猛暑の影響などで不作となり売る商品も無くなった2024年。その教訓から、2025年は確実にコメを確保しようと収穫前から卸売業者による集荷競争が激化。そのため、価格は高騰し、消費者は買い控え、コメはあるのに売れず在庫が余っている状態なのです。（加藤米穀 加藤社長）「さらに高くなっている上、その前に安い備蓄米を買えてましたので家庭内の在庫は収まったということですかね。」売る商品を手に入れたいという商売人としての思いと少しでも安く買いたい消費者の思いには大きな溝が生じてしまったようです。ことしのコメの生産もまもなく始まる中で、国内にあふれるコメの在庫やその値段について今後どうなっていくのでしょうか。（加藤米穀 加藤社長）「現状は卸業者やスーパーが利益を圧縮して値下げして販売してる程度の値下がりにとどまってると思う。これから産地に大量に残っている令和7年（2025年）産米がどれだけ値下げされて販売されるかにこれからの値段はかかってきている。」国による2025年の増産方針から一転、今度は需給バランスに応じた生産に方針転換する中、この“コメ余り”の現状に生産者はー（コメ農家 仁藤さん）「たくさん作っていいんですかね。そこがわからないです。」富士市でコメ農家を営む仁藤さん。2025年は猛暑に強く、収穫量が多い品種「にじのきらめき」を生産し、安定した収入を確保できたといいますが。（コメ農家 仁藤さん）「去年（2025年）に限って言えばかなりのボーナス的な要素もあり1俵（60キロ）で3万円から3万2000円ぐらいで買い取ってはもらっていたが、令和8年（2026年）産米は2万5～6000円。今の段階では令和8年産が価格的にあまり期待できないとなると、先にお金になるような野菜の方にやっぱ力を入れていかないと…」数か月前までコメを作っていた田んぼは、いま、ホウレンソウ畑に。物価高騰もあり、これまでもコメだけでは赤字ギリギリだったため、トウモロコシやキャベツを栽培していた仁藤さん。“コメ余り”の現状に集荷業者からは2025年より安い価格での買い取りになると言われ、先行きへの不安からホウレンソウ畑を増やしたといいます。（コメ農家 仁藤さん）「この価格帯がいいとは僕も決して思っていない。食べてもらわなければ僕らも継続できません。経費の上がり率を考えると、再生産していく上でそんな極端に下げられてしまっても僕らのも続かないのかな。」コメがあるにも関わらず高騰を続ける異常事態…このままではさらなるコメ離れが心配され、一方で、在庫が増えすぎれば、大暴落する可能性も秘めています。日本のコメ作りを守るためにも納得できる価格、そして、需要と供給のバランスをどう取り戻すのか。それがいま、求められています。