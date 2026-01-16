元乃木坂46・久保史緒里、ブラックドレス姿に絶賛の声「美しすぎる」「本当に綺麗」
元乃木坂46で女優の久保史緒里が15日、自身のインスタグラムを更新。ブラックドレス姿のオフショットを公開し、ファンから反響が寄せられている。
【写真】久保史緒里のドレス姿をもっと見る
久保は投稿で、「映画『ほどなく、お別れです』完成披露舞台挨拶ありがとうございました。大切な人に、いま、会いたい、伝えたい、大切にしたい。愛する存在へ、心を寄せるきっかけとなりますように。2月6日公開です。よろしくお願いいたします」と作品への思いをつづった。
この投稿は、13日に都内で行われた同作の完成披露舞台あいさつに出席した際のオフショット。シンプルながらも気品あふれるブラックドレスをまとった久保の姿が印象的だ。
ファンからは、「本当に綺麗すぎます」「美しすぎる」「アイドル久保史緒里から女優久保史緒里になってる…！」「公開楽しみにしてます」といった声が相次ぎ、乃木坂46を卒業し、女優としての存在感を放つ姿に注目が集まっている。
引用：「久保史緒里」インスタグラム（＠kubo.shiori.official）
【写真】久保史緒里のドレス姿をもっと見る
久保は投稿で、「映画『ほどなく、お別れです』完成披露舞台挨拶ありがとうございました。大切な人に、いま、会いたい、伝えたい、大切にしたい。愛する存在へ、心を寄せるきっかけとなりますように。2月6日公開です。よろしくお願いいたします」と作品への思いをつづった。
ファンからは、「本当に綺麗すぎます」「美しすぎる」「アイドル久保史緒里から女優久保史緒里になってる…！」「公開楽しみにしてます」といった声が相次ぎ、乃木坂46を卒業し、女優としての存在感を放つ姿に注目が集まっている。
引用：「久保史緒里」インスタグラム（＠kubo.shiori.official）