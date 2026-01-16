新党「中道改革連合」が16日、立ち上がりました。日本テレビ・政治部官邸キャップの平本典昭記者に新党誕生の裏側、「期待」と「不安」について聞きます。

■“電撃”新党結成の舞台裏

交渉を最前線で進めてきた関係者に話を聞きました。「公明党の連立離脱時点から狙っていた」と話していました。別の幹部は「電撃解散という刺激があって交渉が一気に進んだ」とも話しています。

高市首相が早い解散を選んだ理由の1つが「野党に準備の隙を与えず奇襲攻撃で勝つ」というものでした。しかし、選挙が急に決まったことが逆に野党側の「早く体制を整えねば」との焦りにつながり、新党結成の動きを結果的に加速化させる形となりました。

ある立憲民主党の幹部は「丁寧に協議を進めていたらまとまらなかった。解散があったから力業でまとめることができた」とも話しています。

――「中道」とは今の日本政治でどのようなスタンスなのでしょうか？

立憲・野田代表は16日の会見で「右でも左でもない」と説明しています。多くの議員は、右寄りの政党は自民党、左よりの政党は共産党やれいわ新選組と指摘しています。

野田代表は「中道」の政策として「生活者ファースト」、「中道」の姿勢としては「対立があったら熟議で解をだす姿勢」などと説明していました。公明党・斉藤代表はほかに「平和を守る」というキャッチワードを出していました。

■狙うは「政権選択」消費減税も

――16日の党名発表を受け選挙戦への影響は

ある立憲幹部は「保守色が強まる高市自民党」と「中道改革の新党」とで「政権選択選挙」を目指したいとの狙いを語っていました。

多党化が進むなかで野党が塊となることで、政権を担うのは「自民党」か「新党中道」かという構図を作りたい狙いです。

16日の会見で対立軸が見えてきました。

野田代表は「消費減税は打ち出す」と明言しました。高市自民党は今の時点では消費減税には慎重な姿勢なので、1つの対立軸になりそうです。

また、斉藤代表は高市自民党や参政党などを念頭に「右傾化が進み、分断と対立を政治エネルギーにする風潮がある。中道勢力が生活を守っていく」と違いを訴えました。

■新党 過去に失敗…不安も

自民党議員からは「大きな脅威だ」という声があがる一方で、冷静な見方も多く出ています。

●「名前が浸透しない」

ある自民党幹部は「政党にとって名前は大事。短期間でこの名前は覚えてもらえない」と話しています。自民党関係者は「立憲、公明と書いてしまう有権者も多いのでは。死に票が多く出るだろう」と指摘しています。

●「政策が違うのに組むのは選挙目当ての野合だ」

新党はまだ綱領を発表していませんが、安全保障政策や原発を含むエネルギー政策で距離があります。

立憲民主党は高市首相の解散判断を「党利党略」と批判してきましたが、ある自民党ベテラン議員は「政策なき新党こそが党利党略だ」と批判しています。基本政策の違いが残れば、将来的な火種にもなりかねません。

●「過去の失敗」の歴史

1994年に誕生した「新進党」は、政策の不一致で3年で解党しました。記憶に新しい2017年、東京の小池知事が代表をつとめた「希望の党」は「排除」発言が選挙中に飛び出し勢いが失速しました。

これまで新党結成をめぐっては「政策の違い」により混乱がおき失速した例もあり、他の野党の中からは「希望の党、再びか」などとやゆする声も出ています。

異例の解散に対抗する形で、異例の結成に至った新党ですが、どのような政策実現を目指し信頼できる政党なのか、じっくり見極める必要があります。