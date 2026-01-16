¡Ú Â¼½Å°ÉÆà ¡Û¡Ö¼Â¤ÏÇ¯»Ï¤ËÊ³È¯¤·¤Æ¥«¥á¥é¤òÇã¤Ã¤¿¡×¡Ö¤µ¤é¤Ë¥ê¥¢¥ë¤ÊSHIGE¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×
¸µHKT48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂ¼½Å°ÉÆà¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿·¤·¤¤¥«¥á¥é¤òÇã¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú Â¼½Å°ÉÆà ¡Û¡Ö¼Â¤ÏÇ¯»Ï¤ËÊ³È¯¤·¤Æ¥«¥á¥é¤òÇã¤Ã¤¿¡×¡Ö¤µ¤é¤Ë¥ê¥¢¥ë¤ÊSHIGE¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×
¡Ö¼Â¤ÏÇ¯»Ï¤ËÊ³È¯¤·¤Æ¥«¥á¥é¤òÇã¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Â¼½Å¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö»È¤¤Êý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢SD¥«¡¼¥É°ã¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¡¼ê¤³¤º¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤ä¤Ã¤È¼ê²û¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£»È¤¤¤³¤Ê¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç2½µ´Ö¤«¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â¼½Å¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤Î¿·¤¿¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¥«¥á¥é¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤µ¤é¤Ë¥ê¥¢¥ë¤ÊSHIGE¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¹â²è¼Á¤Ê¤Î¤Ç¤Á¤ç¤¤È©´¥Áçµ¤Ì£¤Ê¤Î¥Ð¥ì¤ë¤Ê¡Á¤È¤«»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡×¡ÖÎÉ¤¤¥«¥á¥é¤òÇã¤Ã¤¿Âå½þ¤È¤·¤ÆÁ´¤Æ¤ªÆÏ¤±¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢È©¤Î¾õÂÖ¤Þ¤Ç±Ç¤·½Ð¤¹¹â²è¼Á¤À¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ÎÂ¼½Å¤µ¤ó¤ÏÃã¿§¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯À¸ÃÏ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¡¢ÀÖ¤Î¥Ë¥Ã¥È¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¡£¡Ö°ì·îÃæ½Ü¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬Æü¤Î½Ð¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥³¡¼¥Ç¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡ÖÈ©¼Á¥ª¥¿¥¯¤Ê¤Î¤Ç´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¢¥Ã¥×¤Î¤ª´é¤Ë¥É¥Ã¥¤È¤·¤¿¡×¡ÖÈþ¤·²á¤®¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û