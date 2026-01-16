『ニジプロ2』発・NEXZ、マカオ公演中止発表 前日に報告「やむを得ない事情により」
7人組グローバルボーイズグループ・NEXZ（ネクスジ）が16日、公式Xを更新。17日、18日の2日間にわたって、マカオで開催する予定だった『NEXZ SPECIAL CONCERT ＜ONE BEAT＞ IN MACAO』の中止を発表した。
【場面カット】オーバーオール姿で気になるスポットをめぐるNEXZ
所属事務所「JYP」は「2026年1月17日、18日に開催を予定しておりましたNEXZ SPECIAL CONCERT ＜ONE BEAT＞ IN MACAO につきまして、やむを得ない事情により中止となりましたことをお知らせいたします」と発表。「当社および主催者側は、公演を成功させるべく最後まで準備を進めてまいりましたが、突発的な状況の変化により、予定通りの日程で公演を実施することは困難であるとの判断に至りました」と説明した。
続けて「突然の公演中止となり、長らくお待ちいただいていたファンの皆さま、ならびにご来場を予定されていた皆さまには、心よりお詫び申し上げます」と謝罪。公演チケットの全額返金を発表した。
NEXZは、JYPとソニーミュージックによる日韓合同オーディションプロジェクト『Nizi Project Season 2』から誕生した。NEXZはTOMOYA （トモヤ）、YU（ユウ）、HARU（ハル）、SO GEON（ソ ゴン）、SEITA（セイタ）、HYUI（ヒュイ）、YUKI（ユウキ） からなる7人組。2024年5月20日に韓国リリース作品『Ride the Vibe』でグローバルデビューした。
【場面カット】オーバーオール姿で気になるスポットをめぐるNEXZ
所属事務所「JYP」は「2026年1月17日、18日に開催を予定しておりましたNEXZ SPECIAL CONCERT ＜ONE BEAT＞ IN MACAO につきまして、やむを得ない事情により中止となりましたことをお知らせいたします」と発表。「当社および主催者側は、公演を成功させるべく最後まで準備を進めてまいりましたが、突発的な状況の変化により、予定通りの日程で公演を実施することは困難であるとの判断に至りました」と説明した。
NEXZは、JYPとソニーミュージックによる日韓合同オーディションプロジェクト『Nizi Project Season 2』から誕生した。NEXZはTOMOYA （トモヤ）、YU（ユウ）、HARU（ハル）、SO GEON（ソ ゴン）、SEITA（セイタ）、HYUI（ヒュイ）、YUKI（ユウキ） からなる7人組。2024年5月20日に韓国リリース作品『Ride the Vibe』でグローバルデビューした。