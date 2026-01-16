きょうは西日本から東日本を中心に、春先のような暖かさとなりました。最高気温は3〜4月並みになった所が多く、1月の観測史上最も高くなった所もあります。この土日は大学入学共通テストがありますが、あすも春先取りの暖かさとなりそうです。そして、“春の使者”と呼ばれる黄砂も飛来していて、あすも注意が必要です。

【黄砂の予想】

きょう午後9時、西日本〜東日本を中心に黄砂が飛来する予想です。あすも西日本〜東日本に飛来し、西日本ではやや濃い所もありそうです。あさってには、次第に抜けていく見通しです。

【あすの天気の移り変わり】

北日本の日本海側では、朝から雪が降るでしょう。試験会場に向かう受験生の皆さんは、足元にお気をつけください。日中は東北北部の太平洋側にも、雪や雨の範囲が広がりそうです。北陸は雨が降る所が多いでしょう。夜には北陸の雨も雪に変わりそうです。東日本の太平洋側や西日本は夜にかけて晴れる見込みです。

【あすの全国天気】

仙台は概ね晴れるでしょう。関東から西も晴れる所が多くなりそうですが、引き続き黄砂が飛来する可能性があります。洗濯物は室内干しが良さそうです。

【あすの予想気温（最低・最高）】

最低気温は、きょうより低くなる所が多いでしょう。金沢は5℃低い4℃、長野は5℃低い氷点下3℃の予想です。最高気温は東北南部〜九州、沖縄にかけて3〜4月並みで、桜が咲く頃の暖かさとなりそうです。高知は20℃、桜が満開になる頃の暖かさでしょう。朝晩と昼間の気温差が大きいため、脱いだり着たり、調節しやすい服装を心がけましょう。

【来週は春の空気から真冬の空気に】

来週は再び空気が入れ替わりそうです。来週頭くらいにかけて、西日本や東日本は暖かい春の空気が優勢ですが、大寒の20日（火）頃から真冬の寒気が南下し、22日（木）には九州南部まですっぽりと覆う予想です。雪や寒さの影響が長引きそうです。

【あすの各地の予想最高気温】

札幌 ：0℃ 釧路：0℃

青森 ：1℃ 盛岡：1℃

仙台 ：13℃ 新潟：11℃

長野 ：11℃ 金沢：13℃

名古屋：16℃ 東京：17℃

大阪 ：16℃ 岡山：16℃

広島 ：16℃ 松江：14℃

高知 ：20℃ 福岡：17℃

鹿児島：20℃ 那覇：23℃