タレントの俳優の渡辺裕太（36）らが16日、都内で舞台「ウチの舞台がつまらない」の公開稽古を行った。

取材会で、弟で俳優の渡辺拓弥が結婚を発表したことについて報道陣から「おめでとうございます」と触れられると「ありがとうございます。母親に対する面目が保たれました」とほっとした表情。

一方で「弟がちゃんと発表するって言ったんですけど、僕、ラジオの生放送でポロッと言っちゃって、渡辺家ラインではざわつきました。“兄ちゃん、言っちゃったの、それ！？”って」と苦笑い。拓弥自身の報告・あいさつが後手後手になったといい「僕のミス発言でした」と反省していた。

拓弥の相手については「長くお付き合いして僕も元々知ってる方だったので、もう何回か家にも遊びに来てるようなお相手」と明かした。母・榊原郁恵も喜んでいたという。「うれしがってました。家族が増えたってことが、僕たちとしてはうれしいことですので、この年末年始は新しい家族と一緒に過ごせた」と喜んだ。

自身の結婚について振られると「それはまだ言えないんですよね」としつつも「僕も考えてはいます。したいなと思ってます。近々」と婚約者の存在を示唆。「したいと思ってますけども、タイミングとか、自分一人のことではないので、まだ分かりませんけども、そういう思いで過ごしております」と語った。