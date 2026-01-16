ネイビーズアフロ・みながわ＆はじり、コンビでフルマラソン挑戦 読売テレビ『ten.』レギュラー【コメント】
お笑いコンビ・ネイビーズアフロ（みながわ、はじり）が、18日放送の読売テレビ報道番組『かんさい情報ネットten.』（月〜金 後3：50 ※関西ローカル）に出演し、「大阪マラソン」挑戦を発表した。
【全身ショット】チア部出身の吉澤真彩アナ 同期アナ2人のショットも
ネイビーズアフロの2人は、同番組で、膨大な「記念日（アニバーサリー）」の中から「ナニ!?」っと気になる「日」をピックアップ、追跡・密着・実験・検証を行い、有益な情報＆裏ワザ＆時に感動をお届けするコーナー「ナニ!?バーサリー探偵団」を担当している。
大阪マラソンは2月22日に開催予定。メディカルチェックとウェア＆シューズのフィッティングを実施。大会に向けて走り出した２人からコメントが届いた。
■ネイビーズアフロ コメント
――「大阪マラソン」を走ることになった経緯は？
みながわ：“半強制”です。ある日の『ten.』の放送終わりに、楽屋でスタッフさんから伝えられました。コンパクトめの楽屋に大人が7人も来たので断れなかったです（笑）。
はじり：とはいえ、人生で１回は「大阪マラソン」を走ってみたいと思っていたので、よい機会をいただいたなと。
みながわ：日本全国からランナーが集まる大会に参加できるというのは光栄ですし、めちゃくちゃうれしいです。
――目標タイムは？
はじり：マラソン挑戦にあたりメディカルチェックを受けましたが、みながわは4時間45分、僕は5時間30分ぐらいで走れると言っていただいたので、間をとって“そろって5時間切り”が目標。練習はこれからです。
みながわ：『ten.』のVTRコーナーでは過酷なことに挑戦しすぎて“企画インフレ”状態。ロケも毎週、1日あたり17〜18時間は回しているので、5時間で終われるのはうれしいです。番組では、はじりに助けてもらってばかり。今回はランニングの習慣がある僕がサポートしたいです。
――みながわさんは、2024年に気象予報士の資格を取得しましたが、何か変化は？
はじり：相方が気象予報士の資格を取ってから、いつ天気予報の仕事が来ても良いように、スーツの胸ポケットに小さな指し棒を入れるようになりました。
みながわ：2月の寒さが“平年並み”であれば、マラソンに非常に適した気温となります。平年並みになりますように。あと気象予報士が雨に濡れているのは一番みせたくない姿。最悪、傘をさしながら走ります！
――2026年の意気込みを聞かせてください
はじり：結成15年目となる今年はM-1ラストイヤーでもありますし、コンビとして飛躍の年にしたいです。
みながわ：去年は、たくろうが優勝しました。同じ劇場でやっている後輩がチャンピオンとなるのは初めて。たまたま僕らはその凱旋ライブのMCをしていたんですけど、やっぱり悔しかったですね。立ち見も出るほど一杯になった劇場で、オープニングで出ていった時に「僕らのことは待ってないんだ」と。今回のマラソン挑戦で弾みをつけたいです。たくろうは出ませんので、ぜひ僕らに注目してください。
【全身ショット】チア部出身の吉澤真彩アナ 同期アナ2人のショットも
ネイビーズアフロの2人は、同番組で、膨大な「記念日（アニバーサリー）」の中から「ナニ!?」っと気になる「日」をピックアップ、追跡・密着・実験・検証を行い、有益な情報＆裏ワザ＆時に感動をお届けするコーナー「ナニ!?バーサリー探偵団」を担当している。
■ネイビーズアフロ コメント
――「大阪マラソン」を走ることになった経緯は？
みながわ：“半強制”です。ある日の『ten.』の放送終わりに、楽屋でスタッフさんから伝えられました。コンパクトめの楽屋に大人が7人も来たので断れなかったです（笑）。
はじり：とはいえ、人生で１回は「大阪マラソン」を走ってみたいと思っていたので、よい機会をいただいたなと。
みながわ：日本全国からランナーが集まる大会に参加できるというのは光栄ですし、めちゃくちゃうれしいです。
――目標タイムは？
はじり：マラソン挑戦にあたりメディカルチェックを受けましたが、みながわは4時間45分、僕は5時間30分ぐらいで走れると言っていただいたので、間をとって“そろって5時間切り”が目標。練習はこれからです。
みながわ：『ten.』のVTRコーナーでは過酷なことに挑戦しすぎて“企画インフレ”状態。ロケも毎週、1日あたり17〜18時間は回しているので、5時間で終われるのはうれしいです。番組では、はじりに助けてもらってばかり。今回はランニングの習慣がある僕がサポートしたいです。
――みながわさんは、2024年に気象予報士の資格を取得しましたが、何か変化は？
はじり：相方が気象予報士の資格を取ってから、いつ天気予報の仕事が来ても良いように、スーツの胸ポケットに小さな指し棒を入れるようになりました。
みながわ：2月の寒さが“平年並み”であれば、マラソンに非常に適した気温となります。平年並みになりますように。あと気象予報士が雨に濡れているのは一番みせたくない姿。最悪、傘をさしながら走ります！
――2026年の意気込みを聞かせてください
はじり：結成15年目となる今年はM-1ラストイヤーでもありますし、コンビとして飛躍の年にしたいです。
みながわ：去年は、たくろうが優勝しました。同じ劇場でやっている後輩がチャンピオンとなるのは初めて。たまたま僕らはその凱旋ライブのMCをしていたんですけど、やっぱり悔しかったですね。立ち見も出るほど一杯になった劇場で、オープニングで出ていった時に「僕らのことは待ってないんだ」と。今回のマラソン挑戦で弾みをつけたいです。たくろうは出ませんので、ぜひ僕らに注目してください。