仲良く並んで眠る柴犬さんたち。それぞれベッドで眠っているものの…なんか違う…？飼い主さんが思わずツッコまずにはいられなかったまさかの光景が話題になっているのです。

とても気持ちよさそうだけど…。思わずほっこりしてしまう微笑ましいその光景は記事執筆時点で9000回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられることとなりました。

【写真：『なんか違う…』サイズの異なる2匹の犬が『ベッドで並んで眠った』結果】

『なんか違う』2つのベッドで並んで眠る2匹の柴犬

Xアカウント『@SHIBAINU_RUI』に投稿されたのは、柴犬「るい」くんと「そら」くんのお姿。

この日も、仲良くのんびりと過ごしていたというるいくんとそらくん。それぞれ飼い主さんが準備してくれているクッション、ベッドで寛いでいたのだといいます。

思わずツッコミたくなる光景にほっこり

るいくんは、どうやってもはみ出してしまう、自分の体よりも小さなクッションの上。

小さく上手に丸まって何とか収まるか…という状態だったのだそう。

対してそらくんは、伸びをしても収まりそうなゆったりとしたベッドで眠っていたのだとか。

同じ柴犬でありながら、ちょっぴり体格差のあるるいくんとそらくん。飼い主さんも思わず、本来は逆に寝るべきでは…？とツッコミたくなるような光景だったのだそう。

サイズは合っていないのに、意に介さず気持ちよさそうに眠るるいくんとそらくんのお姿は多くの人々をほっこりと和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「サイズ感が…可愛い」「優しいお兄ちゃんだね」「分かりやすい違い！」「逆かな？笑」「可愛すぎる」「なんだか笑っちゃう」「間違い探しみたいで面白い」など多くのコメントが寄せられています。

仲良し柴犬コンビの日常が大人気

9歳のるいくんは、とってもクールで物静かな紳士。対してそらくんはとってもわんぱくでやんちゃな男の子。そらくんはとにかくお兄ちゃんのるいくんのことが大好きで、いつでもどこでも寄り添って過ごすのだといいます。

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らするいくんとそらくんの日常は日々多くの人々に柴犬の魅力やたくさんの笑顔を届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@SHIBAINU_RUI」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。