大型犬に影響されすぎてしまった猫の姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で61万回再生を突破し、「犬化してる！」「深ーい愛情のおかげだね」「幸せな気持ちになりました」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：道端で意識を失っていた子猫を保護→『大型犬が教育した』結果…影響を受け過ぎた光景】

弱り切った子猫をお迎え

YouTubeチャンネル「すたんぷーのばっちゃん」の投稿主さんの家には、スタンダードプードルの『バーニー』ちゃん、マルプーの『ジーニー』ちゃんが暮らしています。今回は、末っ子の猫さん『クロ』ちゃんの成長記録について紹介しました。

クロちゃんは、道端で倒れているところを保護された猫なのだそう。重い脳障害を負っており、先は長くないと宣告されたといいます。それなら最期くらいは一緒にいてあげたい…。そんな気持ちでお迎えしたのが、クロちゃんと家族になったきっかけでした。

大型犬が教育したら…

家族になったクロちゃんは、みるみる回復したといいます。すっかり元気になり、先住犬であるバーニーちゃんやジーニーちゃんに興味を持ち始めました。しかし、クロちゃんが気に入ったのは、優しくて穏やかなジーニーちゃんではなく、やんちゃで暴れん坊のバーニーちゃん！！

バーニーちゃんは、クロちゃんに「ワンプロ」や「もってこい」を教えたといいます。その結果、クロちゃんは犬のような遊び方をするように。また、ジーニーちゃんのご飯を狙うという技まで伝授したため、食事中の監視が欠かせなくなったそう。

影響を受け過ぎてしまった！？

現在、クロちゃんはとってもやんちゃな猫に成長！！壁紙をはがしたり、ケージを壊したり…。尊敬するバーニーちゃんに教わったままに、さまざまなイタズラをするといいます。クロちゃんにとって、大好きなバーニーちゃんの真似をすることは、立派な大人になれた証のようなものなのかもしれません。

また、遊び方やイタズラだけでなく、寝方もそっくりなのだとか。ゴロンと仰向けになって寝る体勢も、まんまるにうずくまって寝る体勢も、バーニーちゃんがクロちゃんに教えたものだそうです。堅い絆で結ばれた2匹に、これからも目が離せません！！

この投稿には、「本当に尊くて泣けた」「優しい気持ちになりました」「優しい家族がいるおうちでよかったね」など、多くのコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「すたんぷーのばっちゃん」には、他にもバーニーちゃん＆ジーニーちゃん＆クロちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「すたんぷーのばっちゃん」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。