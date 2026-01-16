松山ケンイチ、SNSで反響！“誰も傷つけない悪口選手権”の意図を明かす「ハッピーになったらいいなって」

1月16日放送のNHK『あさイチ』に出演した松山ケンイチが、SNS上で行っている取り組みについて語った。

番組内で、松山がSNS「X」で開催している“誰も傷つけない悪口選手権”に触れられ、一般人の投稿例として“あなた、人に嫌われる才能ないよ！”や、“やーい、お前の母ちゃんセレブ”などが紹介された。

この企画について、松山は「結構、難しいんですよね。考えてみると」「ちょっと嫌味の方向にもなっちゃいがちなんですよね。なんですけど、言われてちょっと微笑んでしまうような。まぁ、ある意味言葉遊びですよね。それをやりたくて」とコメント。

続けて、「悪口って結構、ネガティブだったりマイナス要素あると思うんですけども、それをプラスに変えていくっていうことで、みんながハッピーになったらいいなっていうふうに思って」と開催の理由を説明。

さらに、「大喜利的な要素があるというか、すごく考えないと出てこなかったりとかもするんで」「すごく僕も楽しんでやってます。今でもやってますね。続けてます」と語っていた。