立憲民主党と公明党は16日午後会見を開き、次の衆院選に向けて結成する新党の名前を「中道改革連合」とすることを正式に決めました。

野党勢力が新たな枠組みのもとで挑む“超短期決戦”に、石川県内の陣営も対応に追われています。

揃って姿を見せた立憲民主党の野田代表と、公明党の斉藤代表。

「新党の名前は『中道改革連合』略して『中道』といたしました」

立憲民主党・野田佳彦代表「右にも左にも傾かずに熟議を通して解を見出すという、基本的な姿勢『生活者ファースト』の視点で現実的な政策を打ち出していく」

公明党・斉藤鉄夫代表「一歩踏み出したという気持ち。格差を解消し小さくし、より多くの方が安心して暮らせる社会を作っていく」

立憲所属議員「なんかガチガチした堅そうな名前」

立憲民主党・近藤和也氏「中道改革連合…なかなかガチガチした堅そうな名前」

その様子を見守っているのは、石川3区を選挙区とする、立憲民主党の近藤和也衆院議員です。

立憲民主党・近藤和也氏「ご迷惑おかけします…23日に東京に行く以外はずっとこっち（石川県内）なので」

月内にも想定される衆院選の公示を前に、支援者に送るハガキやポスターの発注準備に追われていました。

近藤氏の事務所スタッフ・山本進さん「時間がない、忙しいのが正直なところ。（このポスターは使えなくなる？）上書き…？ですかね」

立憲民主党・近藤和也氏「ハガキ発注をしたのが2日前、きのうの段階で「党名のところは抜いてほしい」ということを調整していた」

近藤氏は近く立憲民主党を離党し、新たに結成した「中道改革連合」に合流することにしています。

立憲民主党・近藤和也氏「今まで通り厳しい戦いになるだろう。中道改革連合の追い風であっても逆風であっても私はしっかりと近藤党として頑張っていきたい」

「あれでは負けるだろう」自民党石川県連幹部は冷ややか

急ピッチで準備に追われる陣営関係者、そして新党の浸透を急ぐ候補者たちですが、新たな枠組みについて自民党は冷ややかに受け止めています。

自民党石川県連のある幹部は「選挙に勝つためだけの動き」と批判し、選挙戦への影響について「ないとは言えないが、あれでは負けるだろう」と述べています。

一方、立憲民主党と公明党の地方議員は当面それぞれの党に残る見通しです。公明党の石川県本部は、17日、衆院選や3月に投開票が行われる知事選の対応について協議し、立憲民主党との今後の連携のあり方についても話し合うことにしています。