17日から始まる『大学入学共通テスト』を前に、県内の試験会場では準備が進められています。



新潟大学・五十嵐キャンパスでは、職員が看板を設置したり机に受験番号のシールを貼り付けたりするなど準備が進められていました。大学入学共通テストの県内の志願者数は8837人(去年比 +105人)で、新潟大学では約3700人が受験します。



また、今年からWEB出願になっていることから、受験票を忘れずにプリントアウトして持ってくるよう呼びかけています。



■新潟大学 坂本信理事

「受験生のために我々教職員は万全の態勢を整えています。」





試験会場まで列車やバスを利用する人も増えるなか、痴漢や盗撮などの被害に注意が必要です。JR越後線の車内を警察官が巡回しました。



■新潟西警察署 須藤光巡査

「受験生が受験に集中して警戒心が薄れていると思いますので、私たちが制服で見せる警戒をして少しでも犯罪を予防できたらなと。」



警察は、17日・18日 駅周辺のパトロールを強化します。