¡ÚÆÃ½¸¡ÃÊÑ¤ï¤ë³¤¤ÈÀ¸¤¤ë①¡Û¿·³ã²¤Ç³¤¿å²¹¾å¾ºŽ¥Ž¥Ž¥µû²ðÎà¤ÎÊÑ²½¤Ëµù»Õ¤Ï¡Ú¿·³ã¡Û
2²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³¤¤ÎÊÑ²½¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¥·¥êー¥º´ë²è¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
1²óÌÜ¤Ï¡Ø¿·³ã¤Î³¤¤Ç¤È¤ì¤ëµû²ðÎà¤ÎÊÑ²½¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£³¤¿å²¹¤Î¾å¾º¤Ê¤É¡¢³¤¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë°ÛÊÑ¤òµÕ¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëµù»Õ¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯10·î¡¢¿·³ã»ÔÀ¾¶è¤Î¿·Àîµù¹Á²－
¥Ù¥Æ¥é¥óµù»Õ¤ÎÅçÃ«¾Ç·¤µ¤ó¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¥ï¥¿¥ê¥¬¥Ë¡£
¢£¿·³ãµù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¸Þ½½ÍòÉÍ»Ù½ê ÅçÃ«¾Ç·¤µ¤ó
¡Ö(¥ï¥¿¥ê¥¬¥Ë¤Ï)10Ç¯¤¯¤é¤¤¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µîÇ¯¤¢¤¿¤ê¤«¤é¤Þ¤¿Æþ¤ê»Ï¤á¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤È¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¿å²¹¡¦³¤Î®¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¡×
¼þ¤ê¤ò¸«ÅÏ¤¹¤È¡¢³¤¤Î¾å¤ËÌ¸¤¬Î©¤Á¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¿·³ãµù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¸Þ½½ÍòÉÍ»Ù½ê ÅçÃ«¾Ç·¤µ¤ó
¡Ö¤â¤ä¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½Ð¤ë¤Î¤ÏÅß¡£10·î¤«¤é½Ð¤ë¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤Í¡£¡×
Åß¤Ë¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ëµ¤¾Ý¸½¾Ý¡Øµ¤Íò(¤±¤¢¤é¤·)¡Ù¡£
µ¤²¹¤È¿å²¹¤Ë¶ËÃ¼¤Êº¹¤¬¤¢¤ë¤È¤¤ËÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤Îµ¤²¹8.6¡î¤ËÂÐ¤·¡¢³¤¿å²¹¤Ï22¡î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¿·³ãµù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¸Þ½½ÍòÉÍ»Ù½ê ÅçÃ«¾Ç·¤µ¤ó
¡Ö¿å²¹¤¬°Û¾ï¤Ë¹â¤¤¡£Âç¤¤¤³¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤³¤ì¤â²¹¤«¤¤³¤¤Ë¤¹¤à¥¢¥«¥Ë¥·¥¬¥¤¡£Á°¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤Þ¤Ï·ë¹½¤¤¤ë¡£¡×
¿·³ã¸©²¤Î³¤¿å²¹¤Ï¡¢¤³¤Î100Ç¯¤Ç2.01¡î¾å¾º(2024Ç¯»þÅÀ¡¦µ¤¾ÝÄ£Ä´¤Ù)¡£
¤È¤¯¤ËÆüËÜ³¤¤Î¾å¾º¥Úー¥¹¤¬Â®¤¯¡¢ÀìÌç²È¤Ï¤È¤ì¤ëµû¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¸©¿å»º³¤ÍÎ¸¦µæ½ê Èõ¸ýÀµ¿Î½êÄ¹
¡Öµû¤ÏÀ¸Â©¤ËÅ¬¤·¤¿´Ä¶¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ëÀ¼Á¤¬¶¯¤¤¡£¿·³ã¸©²¤Ç³¤¿å²¹¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡¢²¹¤«¤¤³¤¤Ë¤¹¤àµû¤Ï¿·³ã¸©²¤¬¤è¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¿·³ã¸©²¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¬¡¢Îä¤¿¤¤¤È¤³¤í¤ò¹¥¤àµû¤Ï¤â¤¦¿·³ã¸©¤Ç¤Ï¤¹¤á¤Ê¤¤¤È¿ô¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¡×
¤³¤Îµû¤â¶áÇ¯¡¢¿·³ã¤Ç¤ß¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥¨¥½¡Ù¡£
¢£¿·³ãµù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¸Þ½½ÍòÉÍ»Ù½ê ÅçÃ«¾Ç·¤µ¤ó
¡ÖºÇ¶áÁý¤¨¤À¤·¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¿å²¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤»¤¤¤«Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡×
ÅìÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ØÌ¤ÍøÍÑµû¡Ù¤Ç¤¹¡£
¢£¿·³ãµù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¸Þ½½ÍòÉÍ»Ù½ê ÅçÃ«¾Ç·¤µ¤ó
¡ÖÇä¤Ã¤Æ¤â¤ª¶â¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¡£¡×
6Ç¯Á°¤ËÃ¦¥µ¥é¤·¤Æµù»Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À±Ìî·ò°ìÏº¤µ¤ó¡£¥¨¥½¤Ê¤É»Ô¾ì¤Ë½Ð¤»¤Ê¤¤Ì¤ÍøÍÑµû¤ò²ó¼ý¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿·³ãµù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¸Þ½½ÍòÉÍ»Ù½ê À±Ìî·ò°ìÏº¤µ¤ó
¡Ö¤³¤ì¤Ïµ®½Å¤Ê¥¨¥µ¡£³¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤ÏÍÑ¤¬¤Ê¤¤¡£³¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½〝ÍøÍÑ²ÁÃÍ〟¤¬¤¢¤ë¡£¡×
¥¨¥½¤òºÙ¤«¤¯ÀÚ¤ê¡¢³¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Î¥¨¥µ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹Á¤Î¤¹¤°¶á¤¯－
¢£¿·³ãµù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¸Þ½½ÍòÉÍ»Ù½ê À±Ìî·ò°ìÏº¤µ¤ó
¡ÖÅ¥¤¬ÂÏÀÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¾ì½ê¤Ë¤¹¤à³¡£¡×
ÍÈ¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ø¥¯¥í¥Ð¥¤¥¬¥¤¡Ù¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°¤Ï¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç¿ô¤¬Áý¤¨¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£6·î¤Î»ºÍñ´ü¤Ë¤Ï1Æü300kgÍÈ¤¬¤ë¤³¤È¤â¡£
¢£¿·³ãµù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¸Þ½½ÍòÉÍ»Ù½ê À±Ìî·ò°ìÏº¤µ¤ó
¡ÖÊÑ²½¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£30～40Ç¯Á°¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤³ºÇ¶áÁý¤¨¤Æ¡¢ÍÜ¿£¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£»ºÍñ´ü¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤³¤ì¤À¤±¼è¤ì¤Æ¡¢11·î¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤¤¤¦»þ´ü¤Ë¤³¤ì¤À¤±¼è¤ì¤ë¡£¡×
µù¶È¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¡¢´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁÀ¤¦µû²ðÎà¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿·³ãµù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¸Þ½½ÍòÉÍ»Ù½ê À±Ìî·ò°ìÏº¤µ¤ó
¡Ö²¹ç¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¼è¤ì¤ëÊÝ¾Ú¤Ï¤Ê¤¤¡£50Ç¯Á°¡¢40Ç¯Á°¤Ë¼è¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦µû¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¤è¤ê¤â¡¢´Ä¶¤Ç¤¤¤Þ¤³¤ì¤¬¤¤¤ë¡¢¤À¤«¤é¼è¤í¤¦¤è¤È¡£¡×
´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ç¼è¤ì¤Ï¤¸¤á¤¿¡Ø¥¯¥í¥Ð¥¤¥¬¥¤¡Ù¤ò¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤Îµ¯ÇúºÞ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤«ー
À±Ìî¤µ¤ó¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î°û¿©Å¹¤Ç¥¯¥í¥Ð¥¤¥¬¥¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£½ÜºÚ Æ£¤ä ÅÏîµÍÎ²ðÅ¹Ä¹
¡Ö¤¤¤Þ¤Þ¤ÇËÌ³¤Æ»»º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃÏÊª¤¬¤¢¤ë¤ÈÇä¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤ë¡£ÃÏ»ºÃÏ¾Ã¤Ç¼è¤ì¤¿¤Æ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
Ä´Íý¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡Ø¼ò¾ø¤·¡Ù¤Ë¡£Â¾¤Î»ºÃÏ¤Î¥â¥Î¤è¤êÂç¿¶¤ê¤Ç»õ¤´¤¿¤¨½½Ê¬¡£¿Íµ¤¥á¥Ë¥åー¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À±Ìî¤µ¤ó¤ÏÃç´Ö¤Îµù»Õ¤Ë¥¯¥í¥Ð¥¤¥¬¥¤¤ò¤¹¤¹¤á¡¢ÃÏ°è¤ÎÆÃ»º¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿·³ãµù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¸Þ½½ÍòÉÍ»Ù½ê À±Ìî·ò°ìÏº¤µ¤ó
¡Öµû¤âÀÎ¤ß¤¿¤¤¤Ë½áÂô¤Ë¼è¤ì¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤Ê¤«¤Ê¤«µù¶È°ìËÜ¤Ç²æ¡¹¤Î¤è¤¦¤Ê±è´ßµù¶È¤Ï¸·¤·¤¤¡£¤³¤Î¥¯¥í¥Ð¥¤¥¬¥¤¤Ï〝´õË¾¤Î¸÷〟¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£¡×
