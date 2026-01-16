ドジャースの”WSの英雄”がカブスに加入　DFAからの新天地決定にド軍専門サイトが反応「救いなのはジャイアンツで見ずに済むこと」

ディーンの卓越した守備はカブスでも重宝されるだろう(C)Getty Images

現地時間1月13日、カブスは昨季ドジャースでプレーしたジャスティン・ディーンをウェーバーで獲得したと発表した。昨季終了後、戦力外が告げられたディーンは昨年11月にジャイアンツ加入が決定するも、球団のロースター枠調整の為、今年に入りDFAとなっていた。

【写真】打球がフェンスとグラウンドの間に挟まったのをアピールするディーンを見る

メジャーデビューを飾った昨季のドジャースでディーンは主に外野守備固めで起用され、ブルージェイズと対戦したワールドシリーズにも出場。第6戦では試合終盤、左中間フェンスに挟まったボールをすぐに処理せず、即座に審判にアピールし大量失点を防いだ。この“好判断”によりドジャースは相手に流れを渡さず、最終的に世界一へと昇りつめている。

ワールドシリーズ制覇に貢献したディーンのカブス移籍が報じられると、ドジャース専門メディア『FANSIDED Dodgers’ Way』でも、注目のニュースとして扱っている。15日、同メディアは「2025年ドジャースのワールドシリーズの立役者が、ひっそりと新たなナ・リーグの居場所を見つけた」と銘打ったトピックを配信した。その中では、昨年秋のドジャース退団から、ジャイアンツ、カブスと渡り歩くこととなったディーンのオフシーズンを「波乱含み」と評しており、カブスでの起用法についても論じている。

現在まで積極的な補強を続けるカブスが、野手の放出も続いていると振り返り、「カブスは外野の層を厚くする必要があった。イアン・ハップ、ピート・クロウ＝アームストロング、セイヤ・スズキのレギュラー3人は固まっているが、ディーンは開幕を4番手外野手として迎える候補になり得る存在だ」と同メディアは分析。その上で、「彼はマイナー・オプションをすべて残しているため、必要に応じてトリプルAに置いておくこともできる」などと説明する。