【50%ポイント還元】過去の直木賞受賞作が実質半額で楽しめる！『少年と犬』『対岸の彼女』など【Amazon Kindle】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」では幅広いジャンルの作品を楽しむことができる。本記事では、「Kindleストア」で読めるタイトルの中から、50%ポイント還元対象になっている直木賞受賞作を厳選してご紹介。先日第174回直木賞が発表されたが、この機会に過去の受賞作もお得に楽しんでみてはいかがだろうか。
少年と犬
■八月の御所グラウンド
価格：1,700円(850pt還元で、実質850円！)
八月の御所グラウンド
女子全国高校駅伝――都大路にピンチランナーとして挑む、絶望的に方向音痴な女子高校生。
謎の草野球大会――借金のカタに、早朝の御所G（グラウンド）でたまひで杯に参加する羽目になった大学生。
京都で起きる、幻のような出会いが生んだドラマとは――。
今度のマキメは、じんわり優しく、少し切ない
人生の、愛しく、ほろ苦い味わいを綴る傑作２篇。
■少年と犬
価格：850円(425pt還元で、実質425円！)
少年と犬
傷つき、悩み惑う人々に寄り添う一匹の犬は、なぜかいつも南の方角に顔を向けていた。
2011年秋、仙台。震災で職を失い、家族のため犯罪に手を染めた男。偶然拾った犬が男の守り神になった（男と犬）。壊れかけた夫婦は、その犬をそれぞれ別の名前で呼んでいた（夫婦と犬）。人と犬の種を超えた深い絆を描く感涙作。
■ファーストラヴ
価格：780円(390pt還元で、実質390円！)
ファーストラヴ
夏の日の夕方、多摩川沿いを血まみれで歩いていた女子大生・聖山環菜が逮捕された。彼女は父親の勤務先である美術学校に立ち寄り、あらかじめ購入していた包丁で父親を刺殺した。環菜は就職活動の最中で、その面接の帰りに凶行に及んだのだった。環菜の美貌も相まって、この事件はマスコミで大きく取り上げられた。なぜ彼女は父親を殺さなければならなかったのか？
臨床心理士の真壁由紀は、この事件を題材としたノンフィクションの執筆を依頼され、環菜やその周辺の人々と面会を重ねることになる。そこから浮かび上がってくる、環菜の過去とは？ 「家族」という名の迷宮を描く傑作長篇。
■対岸の彼女
価格：790円(395pt還元で、実質395円！)
対岸の彼女
いじめで群馬に転校してきた女子高生のアオちんは、ナナコと親友になった。専業主婦の小夜子はベンチャー企業の女社長・葵にスカウトされ、ハウスクリーニングの仕事を始める。立場が違ってもわかりあえる、どこかにいける、と思っていたのに……結婚する女、しない女、子供を持つ女、持たない女、たったそれだけのことで、なぜ女どうし、わかりあえなくなるんだろう。女性の友情と亀裂、そしてその先を、切なくリアルに描く傑作長編。
■夜に星を放つ
価格：770円(385pt還元で、実質385円！)
夜に星を放つ
コロナ禍のさなか、閉塞感と、婚活アプリで出会った恋人との進展しない関係に悩む綾。
月に一度、綾の早世した双子の妹の恋人だった村瀬と話すことで気持ちを保っている。
重い喪失感を共有する二人が、夜空を見上げた先には――(真夜中のアボカド)
どうしようもないことに対面した時、
人は呆然と夜空を見上げる。
いつか再び、誰かと心を通わせることができるだろうか――。
※本ページで紹介する情報は、2026年1月16日17時現在のものです。
