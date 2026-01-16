【2026冬】ドラマ化作品の原作コミック・小説をご紹介！【Amazon Kindle】
冬ドラマが今年も豊作！Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」では、今期ドラマ原作の品ぞろえも充実している。ドロドロとした愛憎渦巻く恋愛ドラマに、プロが輝くお仕事ドラマも！本記事では、今期ドラマ一覧を紹介！作品によってはオトクに読めるものもあるので、ぜひ原作も履修して作品により深く触れてみてはいかがだろうか。
この愛は間違いですか〜不倫の贖罪：1
■再会〜Silent Truth〜
小学校卒業の直前、悲しい記憶とともに拳銃をタイムカプセルに封じ込めた幼なじみ四人組。23年後、各々の道を歩んでいた彼らはある殺人事件をきっかけに再会する。わかっていることは一つだけ。四人の中に、拳銃を掘り出した人間がいる。繋がった過去と現在の事件の真相とは。
■テミスの不確かな法廷
社会に交わり、ままならぬ心身と向き合い罪を裁く。青春×リーガルミステリ
任官七年目の裁判官、安堂清春は幼い頃に発達障害と診断され、周囲との関わりを断ち、自身の特性を隠しながら日々を過ごしていた。Ｙ地裁に赴任して半年、副市長が襲われた傷害事件を担当することになった安堂は、弁護士の小野崎から被告人が無言を貫いていると聞き、何かを隠しているのではないかと気づくが……。微笑みながら殺人を告白する教師、娘は殺されたと主張する父親。生きづらさを抱えた青年が様々な事件に挑む、異色の青春リーガルミステリ！
■家庭教師の岸騎士です。
バリバリのヤンキー・トオルの前に現れたのは、容姿端麗なスーパー家庭教師・岸騎士(きしナイト)先生!!キシキシ先生によるあま〜いお勉強の時間、始まりです!
■横浜ネイバーズ Season1
横浜・中華街、四川料理の名店「翠玉楼」は来月で閉店を迎える。いずれはオーナーの座を継ぐつもりでいたロンこと小柳龍一は当てが外れ、毎日することもなく、ぶらぶらと暇を持て余していた。二十歳を超えたからって、まだ将来なんて決められない。そんな働く気も夢も、何もない彼の元に次々と厄介事が持ち込まれる。それはロンが〈山下町の名探偵〉と呼ばれていたからだ。「何も手にはもっていないけれど、それでも」──大きな共感を集める等身大のヒーローが誕生！
■ぜんぶ、あなたのためだから
全員、偽善者。
結婚披露宴中、愛する妻のシャンパンに毒を盛ったのは誰だ!?
読んだら“人間不信になる、エゴイスティック・ミステリー!
結婚披露宴中、新郎・和臣の目前で新婦・沙也香が突如吐血して倒れた。
カメラマンの桜庭によるとシャンパンに異物が混入していた可能性があるという。
犯人捜しに乗り出す和臣と桜庭は、参列した友人たちや母親の偽善ぶりに驚愕する。
そして、沙也香の意外な過去も――。
新感覚エゴイスティック・ミステリー!
■略奪奪婚
「先に授かったら勝ちなの？ 勝ったら人の夫を奪い取ってもいい法律でもあんの？」
千春は夫・司の研修医時代からパートを掛け持ち、経済的に長年彼を支えた。
そして30歳を越え、司との子どもを熱望し不妊治療をするが授かれずにいた。
そんなさなか、司の元患者で資産家の娘・えみるが司の子を妊娠。えみるに司を略奪され、千春は司と離婚。多額の慰謝料を受け取るが虚しさで自暴自棄となる千春。
しかしあることがキッカケで、千春は略奪婚をしたえみるに復讐の念を燃やし、司を略奪し返そうと決意する……!!
■終のひと
仕事に追われる日々を過ごす梵 孝太郎(そよぎ こうたろう)に突如訪れた母親の死。
初めての葬儀に戸惑う梵の前に現れたのは、弔いのプロフェッショナル・嗣江宗助(しえ そうすけ)。
故人・遺族・参列者の想いが交叉する、弔いの場の裏方「葬儀屋」の世界を新鋭が描き出す――
命の終わりのヒューマンドラマ。
■マトリと狂犬
麻薬取締捜査官・黒崎、麻薬の売人・梅沢、そして刑事・葛城……。麻薬という魔物と因縁をもつ3人の男達。そんな彼らが邂逅を果たした時……狂気と欲望が交錯する禍々しき裏社会ドラマが始まる。追う者、追われる者、追い詰められる者。土壇場で信じられるのは誰だ!?
■シリウスの反証
冤罪救済チームが、難攻不落の再審請求に挑む。緊迫の社会派ミステリ。
冤罪被害者の救済活動に取り組む有志の団体「チーム・ゼロ」。ある日、彼らのもとに「助けてくれ。俺はむじつだ」と書かれた手紙が届く。それは、一家４人殺害事件の犯人とされ、30年近く収容されている死刑囚からのものだった。事件を調べ直すため、郡上市の現場へ足を運ぶ若手弁護士・藤嶋は、次第に科学捜査の恐るべき罠に気付いてゆく。だが再審への希望が見えた矢先、予想外の事件が起きてしまい――。緊迫の社会派ミステリ。
■パンダより恋が苦手な私たち
変人に、恋をした！
仕事のやる気ゼロ、歴代彼氏は1人だけ。編集者・一葉は恋愛コラムを書くはめになり、「専門家」に取材を申し込むが――！？
雑誌編集者・一葉は悩んでいた。憧れのモデルに恋愛コラムの連載を依頼するも、原稿を代筆する羽目になったのだ。交際経験が少なく自信がない一葉は、「恋愛を研究するスペシャリスト」の噂を聞いて大学を訪れる。だが、そこで出会ったイケメンはとんでもない変人で！？
■聖ラブサバイバーズ
憧れの彼と結婚したのに、本当の意味の“バージンロード”を歩くことになったハル。
もう一生フィジカルなことはなし！？ アラフォーの戦友たちと性と愛の冒険に出る！！
■黒崎さんの一途な愛がとまらない
「この10億円で、僕と結婚してください」憧れはあるけど恋愛未経験な高校2年生・小春。家の弁当店を手伝うある日、小春は謎めいた常連客・黒崎から突然のプロポーズを受ける。「好きになって頂けるように努力します」……って、何!? 黒崎さんの猪突猛進な恋心はどうにも止められない止まらない――国宝級のピュアイケメンのハイパー溺愛ラブコメディ！
■この愛は間違いですか〜不倫の贖罪
「夫と最後にエッチしたのいつだっけ?」松本菜穂は27歳のパート主婦。夫の省吾とは結婚して2年が経つが、気付けば夫婦はセックスレスに陥っていた。このままではいけないと省吾がその気になるように一念発起する菜穂だが、省吾はそんな彼女の努力に気付いてくれない。夫婦のすれ違いで落ち込む菜穂、そんな中、街中で元カレの徹と再会する。一方、省吾は職場の同僚、綾香から「私のセフレにならない?」と不倫の誘いを持ち掛けられていて……セックスレス夫婦に迫る危ない不倫の罠。4人の男女の中で「秘密の関係」が交錯する!
■透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。
「打上花火、してみたいんですよね」
花火にはまだ早い四月、東京の夜。内気な大学生・空野かけるはひとりの女性に出会う。名前は冬月小春。周りから浮くほど美人で、よく笑い、自分と真逆で明るい人。話すと、そんな印象を持った。最初は。ただ、彼女は目が見えなかった。それでも毎日、大学へ通い、サークルにも興味を持ち、友達も作った。自分とは違い何も諦めていなかった。
――打上花火をする夢も。
目が見えないのに？そんな思い込みはもういらない。気付けば、いつも隣にいた君のため、走り出す――
――これは、ＧＡ文庫大賞史上、最も不自由で、最も自由な恋の物語。
■婚活バトルフィールド37
大手派遣社員・赤木ユカは、そこそこの美人。男に困ったことはなく、ゆるゆると生きてきたが、気がつけば37才。「ここいらで結婚しておくか」と婚活を始めるも、そこで待ち受けていたのは、想像を超えた戦いで――。幸せの形が多様化した現代で、それでも結婚という幸福を追い求める女の奮闘記、開戦の第1巻!! 【電子版特典】巻末には電子書籍限定のおまけマンガを収録！ 『怪獣自衛隊』の井上淳哉も驚愕（or絶賛、絶句？）!!!! 『自衛隊婚活編』を特別掲載!! あの隊員も登場する…のか!?
■本命じゃなきゃよかったのに
30歳、恋人ナシの実歩乃。6年つき合って結婚するはずだった彼氏と別れて10年。今でも思い出すのは、彼氏ではないあの男…。10年前、人数の合わせの合コンで出会った嬉野栄成。（ル：うれしのえいせい）お互い恋人がいながらもセックスするだけの、それだけの関係だった男ーー。もう二度と会うことはないと思っていたのにまさか、偶然にも栄成が実歩乃の会社に転職してきた。
当時と変わらない思わせぶりな態度で声をかけてくる栄成に戸惑う実歩乃。でも、もう30歳だし大人だし、あの時とは違う。そう思いながら、10年ぶりに再会した栄成と“特別な関係”を持ってしまいーー！？
■令和に官能小説作ってます
株式会社 フランス書院―――
官能小説の老舗として黒い表紙のフランス書院文庫で知られる出版社。謎に包まれた出版界の秘境に飛び込んだ新入社員の女性編集者・大泉ましろだが、そこに待っていたのは彼女の想像を超えた世界だった!?
「肉槍」「柔壺」「肛虐」「熟尻」
倫理に抵触しないよう開発された、辞書にない官能単語が飛び交うタイトル会議…
あふれ出るリビドーがほとばしり、時にベテラン編集者すら圧倒する投稿作品と、濃すぎる投稿者たち…
良いパパという世を忍ぶ仮の姿を持ちつつも、妄想を何億倍にも膨らませて創作に励む売れっ子ベテラン作家…
官能小説をとりまく人々は、今日も明日も情熱100%で皆様に作品をお届けしています!
■親友の「同棲して」に「うん」て言うまで
感情が表には出ない湊と感情が全て顔に出る航。
正反対なのに写真という共通の趣味で仲良くなった2人は大学時代に同居していた。
湊の就職により同居解消が決まり航は恋愛感情を自覚、社会人になり湊と再会して―…？
絶対に付き合いたい攻×絶対に親友でいたい受の両片思いから始まるラブコメ★
■コスメティック・プレイラバー
「ダメとかやめてとか、案外可愛いこと言うんですね」
美容部員の棗は、後輩の佐橋と“ペア売り”をさせられている。仕事も棗のこともナメきっている佐橋に売上トップを奪われ、イライラしながらも先輩風を吹かせる棗だったが…。ある時ゲイがバレて脅されてしまい、セフレに!? しかも、うっかり佐橋の覚醒スイッチを押してしまって――「俺、本気になっていいですか？」イラッとするのに、きゅんとしちゃって、メロメロぐずぐずなコスメカウンターの裏側！ コミックス描き下ろしは濃厚キスが止まらない！
■教えてください、藤縞さん！
「お願いします！ あなたのひとりエッチを見せてください!!」
少女小説家・リオの悩みは、挑戦中のTL（ティーンズラブ）小説がうまくいかないこと。担当いわく「エロに魅力がない」らしい……。悩んだ末、通りすがりのイケメン銀行員・藤縞に頭を下げ、
性体験のインタビューをさせてもらうことに。つねに眉間に皺が寄っているような不機嫌顔の彼は、嫌そうにしながらもリオのまっすぐで天然な言動に振り回され、ほだされて――。
カラダから始まる変化球的ラブの行方は！？
※本ページで紹介する情報は、2026年1月15日17時現在のものです。
この愛は間違いですか〜不倫の贖罪：1
■再会〜Silent Truth〜
小学校卒業の直前、悲しい記憶とともに拳銃をタイムカプセルに封じ込めた幼なじみ四人組。23年後、各々の道を歩んでいた彼らはある殺人事件をきっかけに再会する。わかっていることは一つだけ。四人の中に、拳銃を掘り出した人間がいる。繋がった過去と現在の事件の真相とは。
■テミスの不確かな法廷
社会に交わり、ままならぬ心身と向き合い罪を裁く。青春×リーガルミステリ
任官七年目の裁判官、安堂清春は幼い頃に発達障害と診断され、周囲との関わりを断ち、自身の特性を隠しながら日々を過ごしていた。Ｙ地裁に赴任して半年、副市長が襲われた傷害事件を担当することになった安堂は、弁護士の小野崎から被告人が無言を貫いていると聞き、何かを隠しているのではないかと気づくが……。微笑みながら殺人を告白する教師、娘は殺されたと主張する父親。生きづらさを抱えた青年が様々な事件に挑む、異色の青春リーガルミステリ！
■家庭教師の岸騎士です。
バリバリのヤンキー・トオルの前に現れたのは、容姿端麗なスーパー家庭教師・岸騎士(きしナイト)先生!!キシキシ先生によるあま〜いお勉強の時間、始まりです!
■横浜ネイバーズ Season1
横浜・中華街、四川料理の名店「翠玉楼」は来月で閉店を迎える。いずれはオーナーの座を継ぐつもりでいたロンこと小柳龍一は当てが外れ、毎日することもなく、ぶらぶらと暇を持て余していた。二十歳を超えたからって、まだ将来なんて決められない。そんな働く気も夢も、何もない彼の元に次々と厄介事が持ち込まれる。それはロンが〈山下町の名探偵〉と呼ばれていたからだ。「何も手にはもっていないけれど、それでも」──大きな共感を集める等身大のヒーローが誕生！
■ぜんぶ、あなたのためだから
全員、偽善者。
結婚披露宴中、愛する妻のシャンパンに毒を盛ったのは誰だ!?
読んだら“人間不信になる、エゴイスティック・ミステリー!
結婚披露宴中、新郎・和臣の目前で新婦・沙也香が突如吐血して倒れた。
カメラマンの桜庭によるとシャンパンに異物が混入していた可能性があるという。
犯人捜しに乗り出す和臣と桜庭は、参列した友人たちや母親の偽善ぶりに驚愕する。
そして、沙也香の意外な過去も――。
新感覚エゴイスティック・ミステリー!
■略奪奪婚
「先に授かったら勝ちなの？ 勝ったら人の夫を奪い取ってもいい法律でもあんの？」
千春は夫・司の研修医時代からパートを掛け持ち、経済的に長年彼を支えた。
そして30歳を越え、司との子どもを熱望し不妊治療をするが授かれずにいた。
そんなさなか、司の元患者で資産家の娘・えみるが司の子を妊娠。えみるに司を略奪され、千春は司と離婚。多額の慰謝料を受け取るが虚しさで自暴自棄となる千春。
しかしあることがキッカケで、千春は略奪婚をしたえみるに復讐の念を燃やし、司を略奪し返そうと決意する……!!
■終のひと
仕事に追われる日々を過ごす梵 孝太郎(そよぎ こうたろう)に突如訪れた母親の死。
初めての葬儀に戸惑う梵の前に現れたのは、弔いのプロフェッショナル・嗣江宗助(しえ そうすけ)。
故人・遺族・参列者の想いが交叉する、弔いの場の裏方「葬儀屋」の世界を新鋭が描き出す――
命の終わりのヒューマンドラマ。
■マトリと狂犬
麻薬取締捜査官・黒崎、麻薬の売人・梅沢、そして刑事・葛城……。麻薬という魔物と因縁をもつ3人の男達。そんな彼らが邂逅を果たした時……狂気と欲望が交錯する禍々しき裏社会ドラマが始まる。追う者、追われる者、追い詰められる者。土壇場で信じられるのは誰だ!?
■シリウスの反証
冤罪救済チームが、難攻不落の再審請求に挑む。緊迫の社会派ミステリ。
冤罪被害者の救済活動に取り組む有志の団体「チーム・ゼロ」。ある日、彼らのもとに「助けてくれ。俺はむじつだ」と書かれた手紙が届く。それは、一家４人殺害事件の犯人とされ、30年近く収容されている死刑囚からのものだった。事件を調べ直すため、郡上市の現場へ足を運ぶ若手弁護士・藤嶋は、次第に科学捜査の恐るべき罠に気付いてゆく。だが再審への希望が見えた矢先、予想外の事件が起きてしまい――。緊迫の社会派ミステリ。
■パンダより恋が苦手な私たち
変人に、恋をした！
仕事のやる気ゼロ、歴代彼氏は1人だけ。編集者・一葉は恋愛コラムを書くはめになり、「専門家」に取材を申し込むが――！？
雑誌編集者・一葉は悩んでいた。憧れのモデルに恋愛コラムの連載を依頼するも、原稿を代筆する羽目になったのだ。交際経験が少なく自信がない一葉は、「恋愛を研究するスペシャリスト」の噂を聞いて大学を訪れる。だが、そこで出会ったイケメンはとんでもない変人で！？
■聖ラブサバイバーズ
憧れの彼と結婚したのに、本当の意味の“バージンロード”を歩くことになったハル。
もう一生フィジカルなことはなし！？ アラフォーの戦友たちと性と愛の冒険に出る！！
■黒崎さんの一途な愛がとまらない
「この10億円で、僕と結婚してください」憧れはあるけど恋愛未経験な高校2年生・小春。家の弁当店を手伝うある日、小春は謎めいた常連客・黒崎から突然のプロポーズを受ける。「好きになって頂けるように努力します」……って、何!? 黒崎さんの猪突猛進な恋心はどうにも止められない止まらない――国宝級のピュアイケメンのハイパー溺愛ラブコメディ！
■この愛は間違いですか〜不倫の贖罪
「夫と最後にエッチしたのいつだっけ?」松本菜穂は27歳のパート主婦。夫の省吾とは結婚して2年が経つが、気付けば夫婦はセックスレスに陥っていた。このままではいけないと省吾がその気になるように一念発起する菜穂だが、省吾はそんな彼女の努力に気付いてくれない。夫婦のすれ違いで落ち込む菜穂、そんな中、街中で元カレの徹と再会する。一方、省吾は職場の同僚、綾香から「私のセフレにならない?」と不倫の誘いを持ち掛けられていて……セックスレス夫婦に迫る危ない不倫の罠。4人の男女の中で「秘密の関係」が交錯する!
■透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。
「打上花火、してみたいんですよね」
花火にはまだ早い四月、東京の夜。内気な大学生・空野かけるはひとりの女性に出会う。名前は冬月小春。周りから浮くほど美人で、よく笑い、自分と真逆で明るい人。話すと、そんな印象を持った。最初は。ただ、彼女は目が見えなかった。それでも毎日、大学へ通い、サークルにも興味を持ち、友達も作った。自分とは違い何も諦めていなかった。
――打上花火をする夢も。
目が見えないのに？そんな思い込みはもういらない。気付けば、いつも隣にいた君のため、走り出す――
――これは、ＧＡ文庫大賞史上、最も不自由で、最も自由な恋の物語。
■婚活バトルフィールド37
大手派遣社員・赤木ユカは、そこそこの美人。男に困ったことはなく、ゆるゆると生きてきたが、気がつけば37才。「ここいらで結婚しておくか」と婚活を始めるも、そこで待ち受けていたのは、想像を超えた戦いで――。幸せの形が多様化した現代で、それでも結婚という幸福を追い求める女の奮闘記、開戦の第1巻!! 【電子版特典】巻末には電子書籍限定のおまけマンガを収録！ 『怪獣自衛隊』の井上淳哉も驚愕（or絶賛、絶句？）!!!! 『自衛隊婚活編』を特別掲載!! あの隊員も登場する…のか!?
■本命じゃなきゃよかったのに
30歳、恋人ナシの実歩乃。6年つき合って結婚するはずだった彼氏と別れて10年。今でも思い出すのは、彼氏ではないあの男…。10年前、人数の合わせの合コンで出会った嬉野栄成。（ル：うれしのえいせい）お互い恋人がいながらもセックスするだけの、それだけの関係だった男ーー。もう二度と会うことはないと思っていたのにまさか、偶然にも栄成が実歩乃の会社に転職してきた。
当時と変わらない思わせぶりな態度で声をかけてくる栄成に戸惑う実歩乃。でも、もう30歳だし大人だし、あの時とは違う。そう思いながら、10年ぶりに再会した栄成と“特別な関係”を持ってしまいーー！？
■令和に官能小説作ってます
株式会社 フランス書院―――
官能小説の老舗として黒い表紙のフランス書院文庫で知られる出版社。謎に包まれた出版界の秘境に飛び込んだ新入社員の女性編集者・大泉ましろだが、そこに待っていたのは彼女の想像を超えた世界だった!?
「肉槍」「柔壺」「肛虐」「熟尻」
倫理に抵触しないよう開発された、辞書にない官能単語が飛び交うタイトル会議…
あふれ出るリビドーがほとばしり、時にベテラン編集者すら圧倒する投稿作品と、濃すぎる投稿者たち…
良いパパという世を忍ぶ仮の姿を持ちつつも、妄想を何億倍にも膨らませて創作に励む売れっ子ベテラン作家…
官能小説をとりまく人々は、今日も明日も情熱100%で皆様に作品をお届けしています!
■親友の「同棲して」に「うん」て言うまで
感情が表には出ない湊と感情が全て顔に出る航。
正反対なのに写真という共通の趣味で仲良くなった2人は大学時代に同居していた。
湊の就職により同居解消が決まり航は恋愛感情を自覚、社会人になり湊と再会して―…？
絶対に付き合いたい攻×絶対に親友でいたい受の両片思いから始まるラブコメ★
■コスメティック・プレイラバー
「ダメとかやめてとか、案外可愛いこと言うんですね」
美容部員の棗は、後輩の佐橋と“ペア売り”をさせられている。仕事も棗のこともナメきっている佐橋に売上トップを奪われ、イライラしながらも先輩風を吹かせる棗だったが…。ある時ゲイがバレて脅されてしまい、セフレに!? しかも、うっかり佐橋の覚醒スイッチを押してしまって――「俺、本気になっていいですか？」イラッとするのに、きゅんとしちゃって、メロメロぐずぐずなコスメカウンターの裏側！ コミックス描き下ろしは濃厚キスが止まらない！
■教えてください、藤縞さん！
「お願いします！ あなたのひとりエッチを見せてください!!」
少女小説家・リオの悩みは、挑戦中のTL（ティーンズラブ）小説がうまくいかないこと。担当いわく「エロに魅力がない」らしい……。悩んだ末、通りすがりのイケメン銀行員・藤縞に頭を下げ、
性体験のインタビューをさせてもらうことに。つねに眉間に皺が寄っているような不機嫌顔の彼は、嫌そうにしながらもリオのまっすぐで天然な言動に振り回され、ほだされて――。
カラダから始まる変化球的ラブの行方は！？
※本ページで紹介する情報は、2026年1月15日17時現在のものです。