¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¡¡º£²ÆË¬±ÑÍ½Äê¤Ç¡Ö½÷²¦ÍÍ¤Î¤è¤¦¤ÊÍ×µá¡×¡©¡¡ÀìÌç²È¤¬¼çÄ¥¤â¡Ä´Ø·¸¼Ô¤ÏÈÝÄê¡á±ÑÊóÆ»
¡¡¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Ïº£Ç¯£··î¡¢ÍèÇ¯¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¤¥ó¥ô¥£¥¯¥¿¥¹¡¦¥²¡¼¥à¥º¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤È¶¦¤Ë£´Ç¯¤Ö¤ê¤Ë±Ñ¹ñ¤Ëµ¢¹ñ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤òÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Îµ¢¹ñ¤ËºÝ¤·¤ÆÈÞ¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×µá¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¾ðÊó¶Ú¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¾ðÊó¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±Ñ»æ¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤¬ÀèÆü¡¢Êó¤¸¤¿¡£
¡¡²¦¼¼¤Ë¾Ü¤·¤¤¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¥í¥Ö¡¦¥·¥å¡¼¥¿¡¼»á¤¬Æþ¼ê¤·¤¿¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Ï¡¢Ë¬±Ñ¤ÎºÝ¤ÏÌÌ²ñ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö´°Á´¤Ë¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¤¿¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ò¸«¤ë¤³¤È¤òµö²Ä¤·¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É½÷²¦ÍÍ¤Î¤è¤¦¤ÊÍ×µá¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¢¤ë´Ø·¸¼Ô¤Ï¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Ï¡Ö¹âµé¼Ö¤Î¼ÖÎó¡×¤òÍ×µá¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë¸î±Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà½÷¤Ï¡ØÍ×ºÉ¡Ù¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯²ñ¾ì¤Ë¤ÏËÉÃÆ¥¬¥é¥¹¡¢¹Ô¤¯Àè¡¹¤Ë¤ÏÉðÁõ·ÙÈ÷°÷¤¬É¬Í×¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿ÊÌ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÈà½÷¤È¸òÎ®¤Î¤¢¤ë¿Í¤ÏÃ¯¤Ç¤âÈà½÷¤ò¡Ø¥µ¥»¥Ã¥¯¥¹¸ø¼ßÉ×¿ÍÅÂ²¼¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Îã³°¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¤â¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤Ï±Ñ¹ñ¤Ç¤Î·Ù»¡¤ÎÊÝ¸î¤¬º£Ç¯Ãæ¤ËÉü³è¤¹¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»öÂÖ¤¬´üÂÔÄÌ¤ê¤Ë¿Ê¤á¤Ð£²¿Í¤Î»Ò¶¡¤Ç¤¢¤ë¥¢¡¼¥Á¡¼²¦»Ò¤È¥ê¥ê¥Ù¥Ã¥È²¦½÷¤âÆ±¹Ô¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î¡ÖÍ×µá¡×¤Î±½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤È¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤Ë¶á¤¤¾ðÊó¶Ú¤Ï¡Ö´°Á´¤ÊÙÔÂ¤¤À¡£²¿¤â¿¿¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÍ×µá¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤â½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£