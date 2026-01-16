¥Ï¥»¥¬¥ï¡¢¥«ー¥â¥Ç¥ë¡Ö¥È¥è¥¿ ¥¹¥×¥ê¥ó¥¿ー ¥È¥ì¥Î AE92 GT-Z ¸å´ü·¿¡Ê1989¡Ë¡×¤È¡Ö¥é¥ó¥Ü¥ë¥®ー¥Ë ¥¤¥ª¥¿ SVR w/¥¬ー¥ë¥º¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡×¤Î´°À®ÉÊ¸«ËÜ¸ø³«
¡Ú¥È¥è¥¿ ¥¹¥×¥ê¥ó¥¿ー ¥È¥ì¥Î AE92 GT-Z ¸å´ü·¿¡Ê1989¡Ë¡Û 3·î21Æü¤´¤í È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§3,630±ß ¡Ú¥é¥ó¥Ü¥ë¥®ー¥Ë ¥¤¥ª¥¿ SVR w/¥¬ー¥ë¥º¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û 3·î4Æü¤´¤í È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§5,610±ß
¡¡¥Ï¥»¥¬¥ï¤Ï¡¢3·î¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö¥È¥è¥¿ ¥¹¥×¥ê¥ó¥¿ー ¥È¥ì¥Î AE92 GT-Z ¸å´ü·¿¡Ê1989¡Ë¡×¤È¡Ö¥é¥ó¥Ü¥ë¥®ー¥Ë ¥¤¥ª¥¿ SVR w/¥¬ー¥ë¥º¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡×¤Î´°À®ÉÊ¸«ËÜ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡º£²óÆ±¼Ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¡Ö¥È¥è¥¿ ¥¹¥×¥ê¥ó¥¿ー ¥È¥ì¥Î AE92 GT-Z ¸å´ü·¿¡Ê1989¡Ë¡×¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê¥Äー¥Èー¥ó¤Î¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤ä¡¢¡Ö¥é¥ó¥Ü¥ë¥®ー¥Ë ¥¤¥ª¥¿ SVR w/¥¬ー¥ë¥º¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡×¤Î¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¥«ー¤ä´ó¤êÅº¤¦Èþ½÷¤Î»Ñ¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö¥È¥è¥¿ ¥¹¥×¥ê¥ó¥¿ー ¥È¥ì¥Î AE92 GT-Z ¸å´ü·¿¡Ê1989¡Ë¡×
¡Ö¥é¥ó¥Ü¥ë¥®ー¥Ë ¥¤¥ª¥¿ SVR w/¥¬ー¥ë¥º¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡×
(C) HASEGAWA All Rights Reserved.