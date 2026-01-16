立憲民主党と公明党の新党の名称は「中道改革連合」と発表されました。衆院選に向けた大きな動きには反発もうまれています。県内議員や県民の反応は？



16日午後2時から行われた新党の名称発表会見。



（会見）

「では両党代表ひっくり返して…」

「新党の名前は『中道改革連合』。略称『中道』といたしました。」



新党名は、「中道改革連合」と発表されました。



（立憲民主党 野田代表）

「中道はですね、右にも左にも傾かずに、対立点はあるかもしれませんけども、熟議を通して解を見出していくという基本的な姿勢、国であるとかイデオロギーであるとかに従属するんではなくて、人間中心主義で人間の尊厳を重視したという、そういう理念のもとに、それに賛同する人たちが集まってくるという構図のもとで新しい党を作ることといたしました。」





（公明党 斉藤代表）「私どもが考える中道は、生活者の生活を第一に考える生活者ファーストと、日本の平和を守るということだと思います。」また政策の柱のひとつとして「消費税減税」を掲げるといい、来週19日に基本政策を発表するということです。急展開をみせた立憲民主党と公明党の新党結成への動き。（立憲民主党 野田代表）「お互いに、共に新党を作って戦っていこうと合意が出来た」（公明党 斉藤代表）「中道の旗のもとに集った新しい党で一緒に頑張っていきたい。」その合意内容は、・新党を結成するものの、立憲民主党と公明党は存続。理念に賛同した衆院議員が離党し、新党に参加するというもの。ほかにも、公明党は選挙区での候補者の擁立を見送り、立憲出身の候補者を両党で支援。比例代表名簿には、公明党出身の議員も登載します。手を組んだ立憲と公明ですが、これまで、与党・野党として対立関係にあったときをふり返ると…。（立憲民主党 枝野代表・当時）「間違っても自公政権の延命に手を貸すような政治行動は行わない！」（公明党・山口代表・当時）「♪ 手を握れ 自民と公明 叩きつぶせ 立憲・共産」互いに厳しく批判してきました。そんな2党が結成した新党。掲げたのは「中道路線」。中道とは、どういった考えなのでしょうか。（立憲民主党 野田代表）「大上段に構えて、勇ましいことを言うような政治に対抗して、国民の暮らしに直結したことをコツコツと訴え実現していく。現実生活に根ざしたそういうところに、中道の意味がある。」（公明党 斉藤代表）「人間の幸せは第一。人間の幸せよりほかにもっと大事なモノがあるという考え方ではないという人間中心主義。右と左の真ん中という意味ではなく、大きく包み込む包摂主義、共生社会を目指していく。」ただ立憲の身内からは、不満の声も上がっていて。（立憲民主党 藤原規眞 議員）「党の存亡に関わる内容であるにも関わらず、本当にごく一部の方で決められた。『民主』という名称を名乗っていながらこのような手続きというのは、民主と名の付く政党の面汚しだと思う』立憲の原口一博議員は、SNSで、立憲の事務方から迫られた対応について明かし・・・（立憲民主党 原口議員のX）「『立憲民主党に離党届を提出せよ。 中道何とかに入党届を出せ。』党員の資格は両院議員総会の議決ひとつで勝手に剥奪することができるのか。そんな党に誰が入るか。」静岡県内の立憲所属の衆院議員は4人ですが、どう考えているのでしょうか？静岡6区選出の渡辺 周議員は入党の考えです。(立憲 渡辺議員）「野党結集というのが最大の目標。中道の結集が立憲民主党の名前を変えてまでやるという一つの大義ですから、温かい包容力のある勢力として私たちはもう一つの選択肢をつくりたいという風に思っていますから、ここまで来た以上やるしかないと思っています。」また、静岡8区選出の源馬謙太郎議員も入党の方針。（立憲 源馬議員）「ひとつの塊になったときに、それぞれがプラスの要素を持ち合って最大限プラスにしていくことが大事。支援者のみなさんにもしっかり説明しながら公明党にも支援者にしっかり説明していただいて我々が目指している中道改革をぜひ実現しようと。」比例東海ブロック選出で静岡2区の鈴木岳幸議員も、「中道勢力の結集は非常に大きな意義がある」とし、入党すると話しています。一方、静岡3区選出の小山展弘議員は…。（立憲 小山議員）「結論から言うとまだ検討中で、きのうのきょうの話なのでいろいろなことの確認をとったり、今は表に出ていないけれども何か後から話が出てくるんじゃないかとか。希望の党のときもそういうことがございましたので。決して公明党が嫌いとかそういうことではないが、やっぱりちょっと落ち着いて考えたいなと思っています。」新党「中道改革連合」、県民はどう見ているのでしょうか？（40代男性）「ネーミングはもうちょっとなんかあったんじゃないかなと思いますけど、両党がそれで良ければ。政治って変わっていくのが普通なんで（元）与党と野党がくっつくのは全然アリだと思う。（70代女性）「何を目指しているのかわからない。曖昧って思う。」新党結成の衝撃で相乗効果は生まれるのでしょうか。