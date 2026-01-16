ゲラン限定コレクションが描く新境地。デニムで咲くサステナブルな美の物語

2026年春、ゲランが提案するのは、美しさと責任ある未来を両立させた特別な限定コレクション。サーキュラーデザインの先駆者「Nona Source」との共創により、デッドストックデニムが新たな輝きを纏います。身近でありながら環境負荷の高い素材に向き合い、独自の感性で再解釈。花々のモチーフとともに生まれ変わったメイクアップアイテムは、纏うたびに心まで満たす存在に。サステナブルであることが、こんなにもラグジュアリーだと実感させてくれるはずです♡

アップサイクルデニムが彩るルージュ ジェ

本コレクションの象徴ともいえるのが、アップサイクルデニムを用いた〈ルージュ ジェ ケース〉限定3種。各4,950円（税込）で展開され、ダブルミラー付きのカスタマイズ可能な仕様です。

染色、エンボス加工、刺繍、ゴールド箔押しという4工程を経て、デニムはまるでクチュールのような表情に昇華。

チェリー ブロッサムは柔らかなピンクデニム、デニム フローラはブルーデニムに花柄を散りばめ、レッド ローズは鮮烈なレッドデニムでセンシュアルな印象を演出します。

組み合わせるリップカラーは、〈ルージュ ジェ〉限定2色各5,170円（税込）、〈ルージュ ジェ ラグジュリアス ヴェルヴェット〉新1色・限定1色各5,170円（税込）。

サテンは★12ブラン アマラント、759プリューヌ コンディードゥ、ヴェルヴェットは205ヌード アマンディーヌ、303ローズ ピヴォワーヌが揃い、質感と色で表情を自在に操れます。

デニムブロッサムが咲く目元と肌

限定アイシャドウ〈オンブル ジェ396デニム ブロッサム〉は11,330円（税込）。3色のメタリックと1色のマットが織りなすハーモニーが、目元に奥行きと輝きをもたらします。

スパークリング デニム ブルー、ボタン ゴールド＆リベット ブロンズ、フローラル マット ピンクの組み合わせは、デニムの質感と花の優美さを融合。

さらに、〈メテオリット ビーユ ブルーミング グロウ〉10,780円（税込）も限定登場。天然由来成分95％配合*1のパールが透明感を引き出し、ブルーのカラーパールが加わった新ハーモニーで、肌に澄んだ光を宿します。

ピンクデニムの限定ケースに施されたゴールド刺繍と箔押しも、特別感を高めています。

花の蜜を纏う限定リップオイル

〈キスキス ビー グロウ オイル〉からは新2色が登場。各4,950円（税込）で、★209ブルーミング グロウと878ダリア グロウをラインアップ。

3種のミツバチの恵み*2を含む天然由来成分92％3配合で、24時間潤い4をキープします。

ライラックを思わせるピンクモーヴや、赤みを帯びたブラウンが、唇にツヤ蜜のような輝きを添え、メイクの仕上げに幸福感をプラス♪

美しさの未来を照らす、限定の選択

ゲランの限定コレクションは、単なるメイクアップにとどまらず、素材と向き合う姿勢そのものを美へと昇華させています。

デニムという身近な存在に新たな価値を与え、花々のモチーフで詩的に仕上げたアイテムたち。

選ぶことが未来への意思表示になる今、この特別なコレクションは、あなたの美意識を静かに、そして確かに輝かせてくれるはずです。