¡¡YouTuber¤Î¥Ò¥«¥ë¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£ÅÔÆâ¤Ë37²¯±ß¤Î²È¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûµ¬ÌÏ¤¬°ã¤¦¡Ä¡È37²¯±ß¡É¤Î¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¥Ò¥«¥ë
¡¡¥Ò¥«¥ë¤Ï¡Ö½é¤Î¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤ÇºÇ¤âÂç¤¤Ê·èÃÇ¤Î1¤Ä¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¿ÍÀ¸½é¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¡£Åìµþ¤Ë37²¯±ß¤Î²È¤ò¥¬¥Á¤ÇÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¥Ò¥«¥ë¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤« ¼«Ê¬¤¬²È¤òÇã¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£²ó¤Î·èÃÇ¤Î·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡£¡Ö¥«¥¸¥µ¥Ã¥¯¤µ¤ó¤â²ÈÎ©¤Æ¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ËÍ¤â¤½¤ì¤Ë½¬¤Ã¤Æ¤â¤¦Âç¤¤Ê·èÃÇ¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ò¥«¥ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¹ØÆþ¤ÎÆ¬¶â¤Ï¤Ê¤ó¤È6²¯±ß¡£¥ï¥ó¥Õ¥í¥¢£´Éô²°¤ò´Ý¤´¤È¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤ÆÉô²°Æ±»Î¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ë²þÁõÈñÍÑ¤È¤·¤Æ2²¯±ß¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¡¢²þÁõ¹©»ö¤ÎÈñÍÑ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤ÈÁí³Û39²¯±ß¤Ë¾å¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à´°À®¤Ï2Ç¯¸å¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿·ÀÌó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ï¡¢¥Ò¥«¥ë¼«¿È¤¬±ê¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¤³¤ì¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦°ú¤ÊÖ¤»¤Ê¤¤¡£2026Ç¯¡¢ºÇ½é¤«¤éÇØ¿å¤Î¿Ø¤Ç¤¤¤³¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È·è°Õ¡£¡Ö2026Ç¯¤òÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ë½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ºÇ½é¤«¤éÈô¤Ð¤·¤Æ¡Ø¤½¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¡Ù¤Ë¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¿ÍÀ¸¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÀè¹ÔÅê»ñ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡¥Ò¥«¥ë¤Ï2025Ç¯5·î31Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¼Â¶È²È¤Î¡Ö¿Ê·â¤Î¥Î¥¢¡×¤È¡È¸òºÝ0Æüº§¡É¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¤·¤«¤·¡¢9·î¤Ë¡ÖÉ×ÉØ¤¬¤ª¸ß¤¤¤Î¹ç°Õ¤Î¤â¤È¤ÇÇÛ¶ö¼Ô°Ê³°¤Î°ÛÀ¤È¤ÎÀ¸ò¾Ä¤äÎø°¦´Ø·¸¤òÇ§¤á¹ç¤¦·ëº§¤Î·Á¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ï¡È¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥ê¥Ã¥¸¡É¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤È¤È¤â¤ËÊªµÄ¤ò¾ú¤¹·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ12·î19Æü¡¢Î¥º§¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
