衆議院の解散･総選挙が間もなくやってきますが、去年夏の参議院選挙では、コメ問題が争点のひとつになりました。そこで、岡崎市の渡辺米穀店でこんな質問を聞きました。

【写真を見る】国に振り回されたコメ業界 衆議院解散･総選挙を前に米店が求めることは？ ｢米の議論も含めてやってほしい｣

（渡辺米穀店 渡邊正明店主）

Q.次の選挙でコメ問題は争点になる？

「ちょっと影が薄いような気がする。話題的にも、だいぶ少なくなっている」

｢コメの議論も含めてやってほしい」

去年は、国に大きく振り回されたコメ業界。おかげでたくさんの在庫を抱え、頭も抱えた渡邊さんの怒りのボルテージは下がることはありません。国の旗振りで行われるコメの増産と減産について…



（渡邊店主）

Q.政権が変わるたびに増産・減産は困る？

「もう農家はやる気なくなります。しっかりした考え方を持って、長い目で見たビジョンを作り上げてほしい」

Q.コメに関する論争を期待したい？

「主食がここまで（振り回されるのは）本当に問題だと思う。コメの議論も含めてやってほしい」