2026Ç¯ÃíÌÜ¤Î¡Ö¥Í¥¯¥¹¥È¥Ö¥ì¡¼¥¯ÇÐÍ¥¡×4Áª¡ª ËÜÅÄ¶ÁÌð¡¢°Õ³°¤ÊSTARTO¥¢¥¤¥É¥ë¡¢ÏÃÂê¤ÎÆóÀ¤ÇÐÍ¥¤È¡Ä¡Ä
2026Ç¯¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿·ºî¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ê¤É¤¬ÊüÁ÷¡¦¸ø³«¤µ¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤ÊNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢º£Ç¯¤â¤ï¤ì¤ï¤ì¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤ÊºîÉÊ¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÃËÀÇÐÍ¥¤¬½Ð±éÃæ¡£2026Ç¯¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÇÐÍ¥¤¬³èÌö¤¹¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï2026Ç¯¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤½¤¦¤Ê¼ã¼êÃËÀÇÐÍ¥¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤É¤Î¼ã¼êÃËÀÇÐÍ¥¤¬¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤½¤ó¤ÊËÜÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢2025Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡ØÇÈ¤¦¤é¤é¤«¤Ë¡¢¤á¤ª¤ÈÆüÏÂ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ°ìµ¤¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤¹¡£Ë§º¬µþ»Ò¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢¾¼ÏÂ11Ç¯¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¸òºÝ0Æüº§¤ò¤·¤¿¿·º§É×ÉØ¤ÎÆü¾ï¤òÉÁ¤¤¤¿¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢Ë§º¬¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¤Ê¤ÄÈþ¤ÎÉ×¤È¤Ê¤ë¹¾Ã¼Âí¾»¤òÃ´Åö¡£¤³¤ÎÂí¾»¤¬¥Ï¥Þ¤êÌò¤È¤Ê¤ê¡¢½÷À¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Â¿¤¯¤ÎÃËÀ»ëÄ°¼Ô¤â¤È¤ê¤³¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âí¾»¤Ï¡¢Äë¹ñ³¤·³¤ÎÃæ°Ó¤ÇÎø°¦·Ð¸³¤¬¤Ê¤¯¡¢½÷À¤Î°·¤¤Êý¤¬Á´¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤Ìµ¸ý¤ÇÉÔ°¦ÁÛ¤ÊÃËÀ¡£¤½¤ó¤ÊÂí¾»¤¬¡¢¤Ê¤ÄÈþ¤Î½ã¿¿¤Ê¿´¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»×¤¤¤òÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯´¶Æ°Åª¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¤ÏÂçÈ¿¶Á¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤¬¤é°ìÅÓ¤ÊÂí¾»¤ò¡¢ËÜÅÄ¤µ¤ó¤ÏÉ½¾ð¤ä¥»¥ê¥Õ¤Î¶¯¼å¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤¤Ê¬¤±¤ÆÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£À¤´Ö¤Ë¡¢ËÜÅÄ¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ÃÎ¤ìÅÏ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
±éµ»¤ÎÉý¤¬¹¤¯¡¢Âí¾»¤Î¤è¤¦¤Ê½ãËÑ¤ÊÀÄÇ¯¤â¥µ¥é¥ê¤È¸«¤»¤é¤ì¤ëÉ½¸½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£2026Ç¯1·î31Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë2nd¼Ì¿¿½¸¡ØECHOES¡Ù¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¤è¤µ¤È±éµ»ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ÇÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
2024¡Á2025Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·¡¢¿Íµ¤Ì¡²è¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿¡Ø¤½¤ÎÃå¤»ÂØ¤¨¿Í·Á¤ÏÎø¤ò¤¹¤ë¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Î1¿Í¡¦¸Þ¾ò¿·ºÚ¤ò±é¤¸¤ÆÏÃÂê¤Ë¡£¡Ø¥Ç¥£¥¢¥Þ¥¤¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡Á»ä¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡Á¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤«¤é°Û¾ï¤Ê¼¹Ãå¤ò¼õ¤±¤ë¿·¿ÍÇÐÍ¥¤Î¿¹»³Âó¿Í¤òÇ®±é¤·¤Æ¿Íµ¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÌîÂ¼¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î¥â¥Î¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦´ïÍÑ¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Þ¤Ç¡¢¥Ô¥å¥¢¤Ê¹â¹»À¸¤ä¥¯¥é¥¹¤ËÍ§Ã£¤¬¤¤¤Ê¤¤³ØÀ¸¡¢¼¡Âè¤Ë¿´¤òÉÂ¤ó¤Ç¤¤¤¯¿·¿ÍÇÐÍ¥¡¢·º»ö¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌò¤òÃ´Åö¡£¤É¤ÎÌò¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿É½¸½ÎÏ¤Ç±é¤¸¡¢¹âÉ¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Ç¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤É¤ó¤ÊÌò¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡Ù¡ÊFOD¡Ë¤Ç¤ÏBLºîÉÊ¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯ºîÉÊ¤ò¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Èª²ê°é¤µ¤ó¤ÈÌîÂ¼¤µ¤ó¼ç±é¤Î½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡Ø°ìÀ£¤Î¸÷±¢¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤âÄ©Àï¡£±éµ»¤ÎÉý¤¬¹¤¤¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÂçÃíÌÜ¤¹¤Ù¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£°ìÉô½µ´©»ï¤ÎÊóÆ»¤Ç¤Ï¡¢Ä¶Âçºî¤Ø¤Î½Ð±é¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¡¢2026Ç¯¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ò²Ì¤¿¤¹²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºîÉÊ¤ÇÌ¾±éµ»¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿ºäÅì¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë2025Ç¯¤ÏÈôÌö¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è¤Ç¤Ï¡¢¼ç±é¤òÌ³¤áÁ¡ºÙ¤Ê±éµ»¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡Ø·¯¤ÎËº¤ìÊý¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ØÀã¤Î²Ö ¡½¤È¤â¤Ëºß¤ê¤Æ¡½¡Ù¡¢¡Ø¥ë¥Î¥ï¡¼¥ë¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ¥Ò¥Ã¥Èºî¤Î¡ØÇúÃÆ¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¡£¥É¥é¥Þ¤Ç¤â¡¢ÆÈÆÃ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡Ø¥·¥Ê¥ó¥È¥í¡¼¥×¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºäÅì¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿±éµ»¤ò¸«¤»¡¢20Âå¤ÎÇÐÍ¥¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°µÅÝÅª¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥ê¥¢¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²èÌä¤ï¤º¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±éµ»ÎÏ¤òËá¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£½ù¡¹¤Ë¼ç±éºî¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢2026Ç¯¤Ï¥Ò¥Ã¥Èºî¤Ç¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ì¤ÐÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ø»ä¤¿¤Á¤¬Îø¤¹¤ëÍýÍ³¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¤Ïºä¸µÎ¿¤ò±é¤¸¡¢Ç¯¾å¤ÎÀèÇÚ¼Ò°÷¤ËÆ´¤ì¤ë¡È»Ò¸¤·ÏÃË»Ò¡É¤ò°¦ÕÈ¡Ê¤¢¤¤¤¤ç¤¦¡Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÉ½¸½¡£¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢TELASA¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡Ø»ä¤¿¤Á¤¬Îø¤¹¤ëÍýÍ³ Another Story¡Ù¤Ç¤Ï¼ç±é¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÇÛ¿®¥É¥é¥Þ¡Ø»ä¤ÎÉ×¤È·ëº§¤·¤Æ¡Ù¡ÊPrime Video¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥§¥Õ¤òÃ´Åö¡£ÏÆÌò¤Ê¤¬¤é¡¢¸ÄÀ¤Î¸÷¤ë±éµ»¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ï¯ÆÉ·à¡Ø¥Ï¥í¥ë¥É¤È¥â¡¼¥É¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¼ÂÇ¯Îð¤è¤ê¤«¤Ê¤ê¼ã¤¤Ìò¤òÌ³¤á¤Ê¤¬¤éÇ®±é¤ò¸«¤»¡¢¶¦±é¤·¤¿¹õÌøÅ°»Ò¤µ¤ó¤«¤éÂçÀä»¿¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤½¤ó¤Ê¼·¸Þ»°³Ý¤µ¤ó¤Ï¡¢2026Ç¯1·î10Æü¤«¤éÊüÁ÷¤Î¡Ø¤¼¤ó¤Ö¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤À¤«¤é¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë¤â½Ð±éÃæ¡£¼ç±é¤ÎWEST.¡¦Æ£°æÎ®À±¤µ¤ó¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¿·´¶³Ð¤Î¥é¥Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢2026Ç¯¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¯¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÇÐÍ¥¤ò4¿Í¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ÎÇÐÍ¥¤¬¹ñÌ±Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤·¤Ê¤¬¤éºîÉÊ¤ò¸«¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§
¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ
Ä¹Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ê¤É¤òÀ©ºî¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎÊÔ½¸¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¡£·ÝÇ½¾ðÊó¤ËÀºÄÌ¤·¡¢½µ´©»ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ä·ÝÇ½¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤Ê¤É¤ò¼¹É®¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¤æ¤ë¤Þ¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£
(Ê¸:¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ)
