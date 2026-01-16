遠方からでも行きたいと思う「愛知県の道の駅」ランキング！ 2位「豊根グリーンポート宮嶋」、1位は？ 【2025年調査】
ドライブや旅行の目的地として人気を集める道の駅には、地域の魅力がぎゅっと詰まっています。地元グルメや特産品、雄大な自然の景色など、わざわざ足を運びたくなる理由がそこにあります。
【10位までの全ランキング結果を見る】
All About ニュース編集部では、2025年10月3〜6日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、「遠方からでも行きたいと思う愛知県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
2位：豊根グリーンポート宮嶋（北設楽郡豊根村）／26票愛知県の最も奥地にある奥三河の豊根村に位置し、美しい山々に囲まれた自然豊かな道の駅です。周辺はダム湖や森林公園などがあり、四季折々の風景を楽しめます。特産品として、山の幸や鮎などの川魚、手作りのコンニャクなどが人気です。地域の伝統文化や食に触れることができ、静かで落ち着いたひとときを過ごせます。
回答者からは「野菜や果物が美味しそうだから」（50代男性／徳島県）、「地元のお母さんたちが作る手料理が人気で、清らかな天然水で育ったチョウザメや新鮮な野菜など、豊根村ならではの特産品を使用した料理が楽しめるから」（40代男性／静岡県）、「五平餅が食べられるから」（30代女性／岐阜県）といった声が集まりました。
1位：どんぐりの里いなぶ（豊田市）／53票愛知県豊田市の旧稲武町にあり、周囲を自然林に囲まれた場所に位置しています。新鮮な地元の野菜や山菜、手作りの味噌、パンなどが豊富に並ぶ市場が人気。特に、地元の食材を活かしたレストランや、特産の米粉を使ったパンやスイーツは評判です。自然の中でゆったりと休憩できる広場もあり、ドライブの立ち寄りスポットとして親しまれています。
回答者からは「自然豊かな山間にあり、温泉や地元の特産品を満喫できます。名古屋方面からもアクセスしやすく、リフレッシュできる観光スポットとして訪れたいと思いました」（30代女性／大阪府）、「豊田市稲武の自然豊かな山あいにある道の駅で、特産品のお米や米粉パン、五平餅などが楽しめる、どんぐり横丁があるほか、日帰り温泉や体験工房も併設されていて、一日中楽しめ、道の駅ランキングでも常に上位に入る人気のスポットだからです」（60代男性／愛知県）、「山菜・きのこを使った食事、手作りパンが有名」（50代男性／岐阜県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)