4つの言葉の空欄に共通して入る「2文字のひらがな」を当てる脳トレクイズ。仕事での大切なフィードバックや、お祭りで見かけるひょうきんなお面、そして組織の顔がヒントです。

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

真面目なビジネス用語から、ユーモアあふれる伝統的な言葉まで、ギャップを楽しみながら正解を導き出してください。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□うか
□□っとこ
だい□□う
ひ□□う

正解：ひょ

正解は「ひょ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「ひょ」を入れると、次のようになります。

ひょうか（評価）
ひょっとこ（火男）
だいひょう（代表）
ひひょう（批評）

今回は「評（ひょう）」や「表（ひょう）」といった知的な漢字の中に、おなじみの「ひょっとこ」が混ざっているのが面白いポイントです。特に「批評（ひひょう）」のように、同じ行の音が続く言葉は、ひらがなで分解すると意外な盲点になりやすいものです。

