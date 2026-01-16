【ひらがなクイズ】共通する2文字は？ ビジネス用語からユーモアあふれる単語まで
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
真面目なビジネス用語から、ユーモアあふれる伝統的な言葉まで、ギャップを楽しみながら正解を導き出してください。
□□うか
□□っとこ
だい□□う
ひ□□う
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「ひょ」を入れると、次のようになります。
ひょうか（評価）
ひょっとこ（火男）
だいひょう（代表）
ひひょう（批評）
今回は「評（ひょう）」や「表（ひょう）」といった知的な漢字の中に、おなじみの「ひょっとこ」が混ざっているのが面白いポイントです。特に「批評（ひひょう）」のように、同じ行の音が続く言葉は、ひらがなで分解すると意外な盲点になりやすいものです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
