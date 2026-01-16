Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が11月15日、自身のInstagramを更新。新曲「lulu.」MVのオフショットを公開した。

Mrs. GREEN APPLEは、1月12日にフェーズ3の第1弾となる新曲「lulu.」を配信リリース。同日に公式YouTubeチャンネルでMVがサプライズ公開され、美しい大自然の中をミセスの3人が旅をする中、様々な人たちと出会う様子が描かれた壮大なスケールの内容になっている。

大森はInstagramに砂時計の絵文字を載せ「lulu.」のMVのオフショットを公開。ロング丈の服にターコイズネックレスを下げた衣装の大森が、海を背景にした丘の上に佇む全身ショット、太陽の陽射しを背景にしたものなど、まるで映画の1シーンのようなショット3枚を投稿している。

コメント欄には「映画のシーンの様です」「森の精霊みたいな感じで美しすぎます」「世界観凄い」といった声が寄せられている。

（文=本 手）