渋谷に『ONE PIECE』コラボカフェがオープン！ 麦わらの一味の冒険を追体験できる特別メニューが登場へ
テレビアニメ『ONE PIECE』とのコラボレーションカフェ「ONE PIECE CAFE GENE」が、2月7日（土）から期間限定で、東京・渋谷にある渋谷PARCOの6階「THE GUEST CAFEBY PARCO」にオープンする。
【写真】どんな味か気になる〜！ 「麦わら塩ラーメン〜水水肉〜」などコラボメニュー詳細
■珠玉の名シーンを再現
今回オープンする「ONE PIECE CAFE GENE」では、“ひとつなぎの大秘宝(ワンピース)”をめぐる海賊たちの大冒険の中で描かれた珠玉の名シーンをテーマに、麦わらの一味をはじめとするキャラクターたちのドラマを追体験できるような特別なコラボメニューを提供。
第1弾メニューは、水の都“ウォーターセブン”の名物“水水肉”を再現した「麦わら塩ラーメン〜水水肉〜」や、Mr．2 ボン・クレーの大好物“タコパ”をイメージしたパフェが展開され、作中に登場する数々の料理を実際に味わうことができる。
また、海上レストラン「バラティエ」でサンジがギンに出した“クソうめぇ”焼き飯を再現したセット、エネルのインパクト抜群のショッキングな表情をトッピングしたサンドイッチ、溶けた綿あめの中から旗を支えるルフィが現れるアイスプレートといった、ホロリと泣けるシーンやクスッと笑えるシーンなどを表現したラインナップがそろう。
さらにカフェには、麦わらの一味の躍動感あふれるキービジュアルや、食べ物を持ったキュートな描き下ろしミニキャライラストを使用したグッズを販売するフリー入場のグッズショップを併設。
なお、本コラボカフェは東京・渋谷PARCOを皮切りに、大阪・心斎橋 PARCO、愛知・名古屋 PARCOでも2026年春より順次開催予定。カフェの利用は、優先案内のほか「ONE PIECE CAFE GENE バンド（チャーム付き）」の特典が付く「ノベルティ付きカフェ予約整理券【電子チケット】」（税込550円）での事前予約が便利だ。
★渋谷PARCO事前予約スケジュール
＜第1弾 A日程＞
予約対象日程：2月7日（土）〜3月6日（金）
先行販売（プレリクエスト）抽選エントリー期間：1月16日（金） 12時00分〜1月21日（水）23時59分
抽選結果当落発表・入金期間：1月23日（金）15時00分〜1月27日（火）23時00分
一般発売日（先着順）：2月1日（日）12時00分〜各2日前まで
＜第1弾 B日程＞
予約対象日程：3月7日（土）〜3月30日（金）
先行販売（プレリクエスト）抽選エントリー期間：2月2日（月） 12時00分〜2月9日（月）23時59分
抽選結果当落発表・入金期間：2月13日（金）15時00分〜2月17日（火）23時00分
一般発売日（先着順）：2月22日（日）12時00分〜各2日前まで
