»Ð¡¦Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤óµÞ»à¤«¤é1Ç¯¡ÄÃæ»³Ç¦àÑ³¤¤É½¾ðá¤ËÈ¿¶Á¡ÖÑ³¤¯¤ÆÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÇ¯½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¿åºÎï¤Ë¡×¡Ö»þ¤ÎÎ®¤ì¤ÏÁá¤¤¤Ê¤¡¡×
Ñ³¤²¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¡Ä
¡¡ºòÇ¯12·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿½÷Í¥¤ÎÃæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó(µýÇ¯54)¤ÎËå¡¢½÷Í¥¤ÎÃæ»³Ç¦¤Î¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¥ã¥¹¥È¾Ò²ð¡§µÌ²Öº»¿¥ Êª¸ì¤Î¸°¤ò°®¤ë¤É¤³¤«Ñ³¤²¤ÇÆæ¤á¤¤¤¿½÷À¡£ ±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹³¦¤ÎÀµÅýÇÉ¥Ò¥í¥¤¥ó #Ãæ»³Ç¦ ¤µ¤ó¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2»þ´Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥à¡¼¥Ó¡¼¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î½÷²¦¡ØÀÄÃÓ½Õ¹á¤Î»ö·ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡×X¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡£Ñ³¤¤É½¾ð¤Ç¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÃæ»³Ç¦¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¡ÖÇ¯½Å¤Í¤¿Êý¤¬åºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢»Ð¤Î»à¤«¤é1Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢¡Ö¤º¤¤¤Ö¤óÁ°¤ÎÏÃ¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À£±Ç¯¤·¤«¤¿¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¡ÖÑ³¤¯¤ÆÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤â¤¦1Ç¯¤«¡Ä»þ¤ÎÎ®¤ì¤ÏÁá¤¤¤Ê¤¡¡×¡ÖÇ¦¤µ¤ó¤Ë¤ÏÈþÊæ¤µ¤ó¤ÎÊ¬¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤¿¤¯¤µ¤ó¹¬¤»¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤Ï1985Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£²Î¼ê¡¦½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¥ß¥Ý¥ê¥ó¤Î°¦¾Î¤Ç¤â¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¡£24Ç¯12·î6Æü¡¢¡ÖÆþÍáÃæ¤ÎÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¡×¤Ë¤è¤êË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò½êÂ°»öÌ³½ê¤¬È¯É½¤·¤¿¡£