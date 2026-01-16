¡Ö¤É¤¦¤·¤¿⁉¡×¡ÖËÜÅö¤ËÆ±¤¸¿Í¤Ê¤Î¡Ä¡×ºÊ¤Ï¸µÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¡Äà·ãÊÑá43ºÐ¥Ñ¥ÑÇÐÍ¥¡¢°½Ìî¹ä¤Î»Ñ¤Ë¾×·â¡Ö´ÓÏ½¤¬À¨¤¤¡×¡Ö¤è¡¢ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×
¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤äÊ·°Ïµ¤¤¬¥¬¥é¥ê¤È¡Ä
¡¡13ºÐÇ¯²¼½÷Í¥¤È·ëº§¡¢Âè1»Ò¤ÎÃÂÀ¸¡Ä¡£43ºÐ¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤Îà·ãÊÑá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½Õ¤ËTBS¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤È¤·¤ÆÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¡¢U-NEXT¤Ç¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥ºÆÈÀêÇÛ¿®Í½Äê¤Î¡Ö¤Á¤ë¤é¤ó ¿·ÀñÁÈÄÃº²²Î¡×(TBS)¤Î¸ø¼°X¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸Ê¤Î°Õ»×¤Î¤ß¤ò´Ó¤ÄÌ¤¹ºÇ¶¯¤Î´Á¡¦¶ÜÂô³û¤ò±é¤¸¤ë°½Ìî¹ä¡£¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÉ¡¤Î²¼¤ä¤¢¤´¤Ë¤ÏÉ¦¡ÄÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿»Ñ¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°½Ìî¤ÎÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¤Ê»Ñ¤Ë¡Ö¤É¤¦¤·¤¿°½Ìî¹ä⁉¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤ë¤¾¡×¡Ö¤¨¤¨¤¨¡¼!°Õ³°¡×¡Ö¤è¡ÄÎÉ²á¤®¤ë¡Á¡Á¡Á¡×¡ÖÆ¬¤¬²¿¤âÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡Ä¤È¤Ë¤«¤¯¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖËÜÅö¤ËÌòÊÁ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ´Á³ÊÌ¿Í¡Ä¤¹¤´¤¤ÇÐÍ¥¤µ¤ó¡×¡ÖËÜÅö¤ËÆ±¤¸¿Í¤Ê¤Î⁉¡×¡Ö°½Ìî¹ä¤µ¤ó´ÓÏ½¤¬À¨¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡2023Ç¯¤Ë°½Ìî¤Ï¡¢17Ç¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ò¤è¤Ã¤³¡×¤Ë¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦Ã«ÅÄÉô¤ß¤Í»Ò¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç¿ÆÍ§¤Î½õÀî»þ»ÒÌò¤Ç½Ð±é¤·¤¿º´µ×´ÖÍ³°á(30)¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£24Ç¯¤Ë¤ÏÂè1»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£