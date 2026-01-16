「絶対にがんばルンバ」目指すは志望校合格！ 大学入学共通テスト前に各学校で出陣式 山形南高校は名物・担任団の激励パフォーマンス！
あすから始まる大学入学共通テストを前に、きょう、各学校では出陣式が行われました。なかでも山形南高校は担任団の激励パフォーマンスが名物となっています。
今年はどんなパフォーマンスで受験生を応援したのでしょうか！
大内希美アナウンサー「大学入学共通テストに臨む３年生。頭には必勝と書かれたハチマキをつけている」
山形市の県立山形南高校では、３年生２３４人が共通テストを受験します。受験生たちの緊張をほぐそうと出陣式の恒例となっているのが学年の先生たちによる激励です。
■テーマは「ＷＢＣ決勝戦」
今回のテーマは、２０２３年、日本中が歓喜に沸いた「ＷＢＣ決勝戦」
先生「受験にまつわるネガティブな言葉が書かれたボールがあります。これから担任団がこのボールを投げ込み打ち返すことで勝利へのエネルギーを注入したいと思います」
「緊張」や「眠気」といった受験の敵となる要素を学年主任が打ち返していきます。
■「どうせ彼氏がいますから」
南高生最大の敵は・・・！
「君たち南高生は部活でも勉強でも女子の視線・女子の存在に調子を狂わされてますよね。隣のかわいい女子にはどうせ彼氏がいますから」
学年主任の言葉「憧れるのはやめましょう。まずは超えるために勝負をしに行きましょう」
■「明日から全員すべりません」
受験は団体戦。生徒たちが互いに鼓舞する場面も。
生徒「僕は話すことが苦手なので一発芸をしたいと思います。『あしたからの共通テスト絶対にがんばルンバ』苦笑ということで２３４人分僕が代わりにすべったので明日から全員すべりません」
生徒「先生方が僕らの緊張を緩くしてくれてとても助かった」
生徒「だいぶやる気が高まった。マークミスをせず名前を書き込んであとは自分の力を出し切るだけなのでがんばります」
目指すは、志望校合格。受験生のみなさん、がんばルンバ！