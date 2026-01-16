大学入学共通テストの試験会場でも、本番に向けた準備が進められています。

【写真を見る】大学入学共通テスト あすは身分証を忘れずに！ 試験会場でも本番に向けた準備進む（山形）

矢野秀樹アナウンサー「午前１０時過ぎの山形大学小白川キャンパス。雨が降る中、正門入って直ぐの場所に看板が設置された。いよいよ受験シーズンの到来」

大学入学共通テストは、県内６つの会場で実施されます。県内の志願者数は３５２５人で去年より３３人増えましたが、過去３０年では２番目に少なくなっています。

このうち、最も多いおよそ１７００人が受験する山形大学小白川キャンパスでは、大学職員が、朝から案内板を設置したり日程表を張り出したりなど作業に追われていました。

大学では、定期的に試験会場の換気を行うなど感染症対策に努めるとしています。

■受験票は各自でマイページから

また、今年度から始まったウェブでの出願に伴い、受験票は各自でマイページから取得して印刷する必要があります。

スマートフォンなどの画面表示では試験場に入場できないため注意が必要です。

あわせて試験当日は、本人確認のため学生証やマイナンバーカードなどの身分証明書が必要になります。

大学入学共通テストはあすとあさって行われますが、あすの県内は、低気圧や気圧の谷の影響で雪の降るところがある見込みです。

交通機関に遅れが生じることがあるため、大学は早めの行動を心掛けるよう呼びかけています。

試験はあす、地理歴史・公民、国語と外国語が、あさっては理科と数学、情報の試験が行われます。