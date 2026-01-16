国道のトンネル工事のため運休していた新庄と酒田を結ぶJR陸羽西線がきょう、およそ3年8か月ぶりに運転を再開しました。

【写真を見る】国道トンネル工事で運休していたJR陸羽西線が運転再開 鉄道ファンらは歓迎も赤字路線という現実をどうする（山形）





けさJR新庄駅には午前6時すぎ、2両編成で陸羽西線の車両が到着しました。陸羽西線は国道47号「高屋道路」のトンネル建設工事に伴い、2022年の5月から全線で運休していました。



運転再開した陸羽西線は運休前と同じ上下線合わせて1日18本が運行されます。これに伴い、運休期間に行われていたバスの代替輸送は、きのうで終了しています。





けさ、JR新庄駅には再開を待ち望んだ利用客や鉄道ファンらが訪れていました。





山形市から「最上から庄内地方を結ぶ路線として、復活は喜ばしいことだと思います」





庄内町から「ずっと心待ちにしていました。列車だと40分で行くところがバスだと70分ちょっとかかっていたので、非常に助かります。長年使っている路線ですので、仕事でも旅でも利用させていただいてましたので、ありがたいかぎりです」

■しかし課題は残り・・・





JR東日本によりますと、陸羽西線は年々利用客が減り、赤字での運行が続いています。



路線1キロ当たりの利用者数は2021年度には1日192人となり代替輸送を行った昨年度は117人にまで減少しました。





JR新庄駅 三品忍 駅長「駅を拠点に様々なイベントをしまして、まずは駅に来ていただく。インバウンドのお客様、そして首都圏の方に対しても最上、陸羽西線の魅力ある情報を発信いたしまして、一人でも多くの方にご利用いただけるように取り組んでいきたいと考えています」



JR新庄駅では、あさって、陸羽西線の運転の再開を記念して首都圏で話題の商品の販売や、寒鱈の解体ショーなどのイベントを行うということです。