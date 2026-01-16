山形県内のインフルエンザの１定点医療機関あたりの患者数は７週連続で減少しました。依然としてＡ型が主流ですが、Ｂ型が増加してきています。

県衛生研究所によりますと、今月１１日までの１週間で県内３９の定点医療機関から報告があったインフルエンザの患者数は、２６８人でした。

人数は増加したものの、定点医療機関の数が増加したため１定点医療機関あたりの患者数は減少し、６．８７人となっています。

保健所別では、最上保健所で１２．５０人、村山保健所で１０．４０人、置賜保健所で６．６７人、山形市保健所で４．４３人、庄内保健所で３．５８人となっています。

最上保健所と村山保健所では警報レベルです。

確認されたインフルエンザ患者のうちＡ型は１７３人、Ｂ型は９３人、不明は２人で、Ｂ型への感染が増加しています。

インフルエンザは感染力が強く短期間に多くの人へ感染するため、県は引き続き

適切なマスクの着用や換気、手洗い、室内の湿度の管理など感染対策の徹底を呼びかけています。