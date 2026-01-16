à»ø¥°¥Ã¥ºá¤âÂ³¡¹¡ÄWBC¤Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢³«Àß¡¡Áª¼ê´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤â
¡¡¥Õ¥¡¥Ê¥Æ¥£¥¯¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÆ±²ñ¼Ò¤Ï15Æü¡¢2026Ç¯¤Î¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡¢3·î5Æü³«Ëë¡Ë¡×¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¼è¤ê°·¤¦ÆÃÀß¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ò¼«¼Ò¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Ë³«Àß¤·¤¿¡£
¡¡¼è¤ê°·¤¦¾¦ÉÊ¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤äÊÆ¹ñÂåÉ½¡¢Âç²ñ¥í¥´¥°¥Ã¥º¤Ë²Ã¤¨¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î1¼¡¥ê¡¼¥°¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë´Ú¹ñ¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥Á¥§¥³¡¢¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤¤Ê¤É¤ÎÂåÉ½¥°¥Ã¥º¤Î¤Û¤«¡¢½Ð¾ìÁª¼ê¤Î´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤â½ç¼¡Å¸³«¡£500¼ïÎà°Ê¾å¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤½¤í¤¨¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡¼ç¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢NIKE¤Î³Æ¼ïT¥·¥ã¥Ä¡ÊÂç¿Í7000±ß¡¢¥¥Ã¥º5000±ß¡Ë¡¢Rawlings¤Î¸ø¼°µå¡Ê9790±ß¡Ë¡¢New¡¡Era¤Î¥¥ã¥Ã¥×¡Ê³Æ4620±ß¡Ë¤Ê¤É¡£Ë¡Èï¡ÊÂç¿Í7700±ß¡¢¥¥Ã¥º5500±ß¡Ë¤äÀð»Ò¡Ê2000±ß¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜ¤é¤·¤¤±þ±ç¥°¥Ã¥º¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡Ê²Á³Ê¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÀÇ¹þ¡Ë¡£
¡¡Æ±¥¹¥È¥¢¤ÏÆ±¼Ò¤Î¸ø¼°¥¹¥È¥¢¡Êhttps://www.fanatics.jp¡Ë¤ª¤è¤Ó¡¡MLB¡¡SHOP¡Êhttps://www.mlbshop.jp¡Ë¾å¤ËÀß¤±¤é¤ì¡¢°ìÉô¾¦ÉÊ¤ÏÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡½Ð¾ìÁª¼ê¥°¥Ã¥º¤Ê¤é¤Ó¤Ë¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸åÆü¾ÜºÙ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£