衆議院の解散に伴う総選挙が２月にも実施される公算が大きくなる中、山形県内でも準備が急ピッチで進められています。

【写真を見る】衆議院解散に伴う総選挙が2月にも実施か 選挙担当者らが厳正な管理執行を確認 過去には氏名掲示の誤りも（山形）

きょうは各市町村の選挙担当者らの会議が開かれ、厳正な管理執行を確認しました。

県選挙管理委員会 伊藤成克 書記長「（解散となれば）準備期間は非常に短い。厳しい日程での選挙執行となるが、県選挙管理委員会では、最速の（予想である）２月８日投開票に対応できるよう準備を進めている」

衆議院議員選挙は今月２７日公示、来月８日投開票を軸に調整が進められていて、実際に解散となれば、超短期間での選挙戦となります。

こうした中、県庁できょう、県内の選挙担当者らによる会議が開かれました。

会議には、県の担当者のほか、市町村選挙管理委員会の担当者などがＷｅｂで参加し、投票用紙の発送時期などについて確認が行われました。

■過去には氏名掲示の誤りや投票用紙の二重交付も

去年の参議院議員選挙では、期日前投票所で氏名掲示の誤りがあり、過去には投票用紙の二重交付も起きています。

特に衆院選では、小選挙区・比例代表・最高裁の国民審査の３種類の投票用紙があるため、ミスが起きないよう十分に注意するよう呼びかけられました。

また、山形県は国政選挙の投票率が６回連続で全国１位となっています。

今回は期間が短いため、啓発に使う物品は必要最低限にならざるを得ないということですが、若者への投票の推進や子連れでの投票などを、積極的に投票参加を呼びかけていく方針が確認されました。