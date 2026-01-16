J2大宮は16日、鹿児島・神村学園高のFW日郄元（18）が加入すると発表した。

165センチ、63キロの日郄は宮崎県出身。昨夏の全国高校総体（インターハイ）優勝に貢献して優秀選手に選出すると、12日まで行われた全国高校サッカー選手権では7得点を挙げて得点王と優秀選手に輝き、チームの初優勝と「夏冬2冠」に貢献した。24年から2年連続してU―17（17歳以下）日本高校選抜候補にも名を連ねている。

日郄はクラブを通じて「伝統のあるクラブで、幼いころからの夢であったプロサッカー選手というキャリアーをスタートできることを大変うれしく思います」などとコメントした。

日郄元のコメント（全文）

「伝統のあるクラブで、幼いころからの夢であったプロサッカー選手というキャリアーをスタートできることを大変うれしく思います。ここまで来られたのは支えてくれた家族、指導者、チームメート、そして応援してくださった皆さんのおかげです。その感謝の気持ちを忘れず、プロの世界で活躍する姿と結果で恩返しできるように頑張ります。RB大宮アルディージャのファン・サポーターの皆さん、チームの一員としての自覚と責任、謙虚さを忘れず、全力で戦います。応援よろしくお願いします」