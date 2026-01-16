鳥栖の18歳逸材がJ２→ベルギー３位クラブに完全移籍！「ゴールやアシストなど結果でチームの勝利に貢献できれば」
ベルギー１部のシント＝トロイデン（STVV）は１月16日、J２のサガン鳥栖からFW新川志音を完全移籍で獲得したと発表した。
18歳の逸材は、クラブを通じて、次のようにコメントを発表している。
「こんにちは。新川志音です。シント＝トロイデンVVという素晴らしいクラブでプレーできることをすごく楽しみにしています。ゴールやアシストなど結果でチームの勝利に貢献できればと思います！応援よろしくお願いします！」
日本人選手が７人在籍しているSTVVは、現在３位と好調を維持している。昨季にJ２で５ゴールを挙げた新星は、優勝争いするチームに貢献できるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
