「選挙互助会のよう」自民・鈴木幹事長が新党を批判 立憲からの出馬予定者は
2月8日の投開票を軸に調整が進む衆議院選挙。各政党が臨戦モードとなる中、16日に熊本入りしたのが自民党の鈴木幹事長です。鈴木幹事長は立憲民主党と公明党による新党を批判しました。
16日に開かれた自民党熊本県連の新春の集い。登壇したのは鈴木俊一幹事長。選挙を執りしきる重要な役割を担う人物です。
■自民党・鈴木俊一幹事長
「自民党と日本維新の会の連立の枠組み、結ばれた政策協議を国民がどう評価しているのかお聞きしないといけない」
■自民党・鈴木俊一幹事長
「目の前の選挙のためのお互いに助け合うそのためにつくられた政策政治団体、政党だと感じざるを得ない」
批判したのは立憲民主党と公明党が結成した新党について。
■自民党・鈴木俊一幹事長
「これから（政策を）つくるようで、（政策が）後回しになった選挙互助会のような組織だと思えてならない」
その立憲民主党と公明党は16日、新党の名前を「中道改革連合」に決めたと発表しました。
■立憲民主党・野田佳彦代表
「『中道』は右にも左にも傾かずに熟議を通して解を見いだしていくという基本的な姿勢」
突然の新党結成で熊本1区で立候補を表明している立憲民主党の鎌田氏は。
■熊本1区から出馬予定・鎌田聡氏
「中道勢力がこれで結集するわけですから、これまで以上の力で戦っていけると思っている」
中道改革連合へ加わる考えを示しました。野党勢力が結集することで熊本の保守地盤に風穴を開けたいとする鎌田さん。新党の名前については。
■鎌田聡氏
「まあなかなかイメージが伝わるかどうかというのは心配している。今までの両党の名前も一切入っていないので浸透に時間がかかるかもしれないがやるしかない」
選挙日程の確定を待たずに各党が準備を進め、日々めまぐるしく状況が変化しています。
衆院選熊本選挙区には16日時点で以下の方が立候補を表明しています。
■1区
自民党 現職・木原稔氏
立憲民主党 新人・鎌田聡氏
参政党 新人・山口誠太郎氏
■2区
自民党 現職・西野太亮氏
■3区
自民党 現職・坂本哲志氏
社民党 新人・橋村りか氏
■4区
自民党 現職・金子恭之氏
日本維新の会 元職・矢上雅義氏