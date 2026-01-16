指示役の男 犯行翌日に盗品を売却か

熊本市南区の質店で約560万円相当のネックレスなどが盗まれた事件で、犯行を指示した疑いで逮捕された男が、事件の翌日、盗んだとみられるネックレスなどを買取店で売っていたことが新たに分かりました。

【写真を見る】移送される谷口容疑者

窃盗などの疑いで逮捕された住所不定・無職の谷口遼真容疑者(31)は去年11月7日、熊本市南区南高江にある質店で、ネックレスやブレスレットなど12点約560万円相当が盗まれた事件で、実行役の男2人に犯行を指示した疑いが持たれています。

関係者によりますと、谷口容疑者は事件翌日の11月8日、熊本市内の買取店を知人女性と訪れ、女性の身分証を提出し、盗んだと見られるネックレスなど6点約250万円相当を売っていたことがわかりました。

買取店「もしかして…」

買取店はRKKの取材に「買い取った後に事件を知り、もしかしてと思って通報した」としています。

さらに谷口容疑者と女性は、換金の2週間前にも店を訪れて「ここはネックレスも買い取れるんですか？」などと確認していたということです。

警察の取り調べに対し、谷口容疑者は黙秘しています。