日本維新の会元代表で、大阪府知事、大阪市長も歴任した松井一郎氏（61）が、16日放送のカンテレ「news ランナー」（月〜金曜午後4・50）に出演。同代表の吉村洋文大阪府知事をバッサリと斬るほどの苦言を呈した。

松井氏は大阪都構想で否決された20年に政界引退を決意。吉村代表とはともに戦った盟友だが、今回の都構想表明には「筋がちょっと無理筋やから、吉村さんの“勘違い”みたいなものがあるんじゃない？俺が言うたら全員付いてきよるっていう。そんなもんじゃないと思うで」と苦言を呈した。

党内からも否定的な意見が出るなど、一丸ではない。松井氏は「今の吉村さんで行くと、北朝鮮か中国かロシアみたいになってまう」と厳しい表情で言及。党内への説明が十分ではないまま、吉村代表、副代表の横山英幸大阪市長の独断で話が進んだのではないか、と指摘した。

「残念」と語った松井氏は「大改革なわけで。チームの中でバラバラになるような形では成し遂げられない。余計にその状況としては都構想が遠のくような気がする」と、かつての盟友に向けて複雑な胸中も語った。

さらに決断した吉村氏に向けて「自分で決めた、ということ。全体会議って言っているけど、吉村さんの報告になっているよね。吉村さんが一歩引くべきやと思う。“ごり押しの戦い”に挑んでいく方が指揮官としては失格やと思う」と最後まで厳しい口調だった。

日本維新の会代表の吉村洋文大阪府知事、副代表の横山英幸大阪市長は15日、2月8日投開票が有力な衆院選と同日での出直し選にそろって挑む意向を正式表明。看板政策「大阪都構想」の実現を争点に掲げる。所属地方議員らを集めた大阪市での緊急会議で伝達した。

会見では、橋下徹氏、松井一郎氏という維新大物OBや、大阪維新の会に所属する大阪市議会議員からこのタイミングでの出直しダブル選に異論・反対の厳しい意見が続出していることについて質問が出た。これに吉村代表は「いろんな違う考えもあるだろうが、時期についていつが適切かというのに正解はない」と語っていた。

都構想は、過去2回の住民投票でいずれも僅差により否決されている。3回目の住民投票に信任を得る狙いだが「大義がない」との批判は根強い。会合で吉村代表は「大阪の未来のため、都構想に挑戦させてもらいたい」と強調。16日に辞職願を提出した。