【お天気どうなる】17・18日の加賀は晴れ間あり能登はくもり 21日から本格的な雪 大雪警報の可能性も
吉道 さゆり キャスター：
ここからは気象予報士の小野さんです。
小野 和久 気象予報士：
天気のポイントです。
小野：
あす17日、あさって18日の加賀は晴れ間がありますが、能登はくもりでしょう。21日・水曜日からは本格的な雪になり、大雪警報の可能性があります。
気象台の週間予報です。
小野：
来週の21日・水曜日からは一気に気温が下がり、本格的な雪の予報です。
吉道：
最高気温が2度、3度、最低気温は氷点下の日もありますね。
その21日・水曜日の予想天気図です。
小野：
強い冬型の気圧配置で、石川県内は非常に強い寒気に覆われます。気象台からは、この日に大雪警報を発表する可能性がある…という情報が、すでに出ています。
そして、心配なのがJPCZです。
小野：
冬の季節風が朝鮮半島の高い山で2つに分かれ、日本海で合流し雪雲の帯を作る現象です。これが掛かりますと、一気に降り方が強まります。
21日・水曜日夜の雪の予想です。
小野：
JPCZとみられる帯が、若狭湾付近に伸びています。今後の情報に注意してください。
吉道：
備えはしっかりしたいですね。