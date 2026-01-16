テレビ金沢NEWS

吉道 さゆり キャスター：
ここからは気象予報士の小野さんです。

小野 和久 気象予報士：
天気のポイントです。

小野：
あす17日、あさって18日の加賀は晴れ間がありますが、能登はくもりでしょう。21日・水曜日からは本格的な雪になり、大雪警報の可能性があります。

気象台の週間予報です。

小野：
来週の21日・水曜日からは一気に気温が下がり、本格的な雪の予報です。

吉道：
最高気温が2度、3度、最低気温は氷点下の日もありますね。

小野：
その21日・水曜日の予想天気図です。

小野：
強い冬型の気圧配置で、石川県内は非常に強い寒気に覆われます。気象台からは、この日に大雪警報を発表する可能性がある…という情報が、すでに出ています。

そして、心配なのがJPCZです。

小野：
冬の季節風が朝鮮半島の高い山で2つに分かれ、日本海で合流し雪雲の帯を作る現象です。これが掛かりますと、一気に降り方が強まります。

21日・水曜日夜の雪の予想です。

小野：
JPCZとみられる帯が、若狭湾付近に伸びています。今後の情報に注意してください。

吉道：
備えはしっかりしたいですね。