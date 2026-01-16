¡Ö¥¯¥í¥Î¡¦¥È¥ê¥¬ー¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óT¥·¥ã¥Ä¤¬¥¹¥¯¥¨¥Ë¤è¤êÈ¯Çä·èÄê¡ªÄ»»³ÌÀ»á¤Î¸¶²è¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿°ìÃå
¡¡¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖLit Bāff Apt.¡Ê¥ê¥Ã¥È¥Ð¥Õ¥¢¥Ñー¥È¥á¥ó¥È¡Ë¡×¤è¤ê¡¢RPG¡Ö¥¯¥í¥Î¡¦¥È¥ê¥¬ー¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ò3·î11Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï7,700±ß¡£
¡¡ÉÔµà¤ÎÌ¾ºî¡Ö¥¯¥í¥Î¡¦¥È¥ê¥¬ー¡×¤è¤êÄ»»³ÌÀ»á¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥óT¥·¥ã¥Ä¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢Ê²¤²Ð¤Î¤½¤Ð¤ÇÀÅ¤«¤ËµÙ¤à¼ç¿Í¸ø¡¦¥¯¥í¥Î¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿°õ¾ÝÅª¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤òÂç¤¤¯¥×¥ê¥ó¥È¡£¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤Ï¥æー¥º¥É²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Íー¥à¥¿¥°ÉÕ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤ÎEC¥µ¥¤¥È¡Öe-STORE¡×¤Ç¤ÏÍ½Ìó¼õÉÕ¤¬³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¢e-STORE¡ÖCHRONO TRIGGER x Lit Bāff Apt. - Fade Black Tee¡×¤Î¥Úー¥¸
¡ÖCHRONO TRIGGER x Lit Bāff Apt. - Fade Black Tee¡×¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
3·î11Æü È¯ÇäÍ½Äê
²Á³Ê¡§7,700±ß
¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¡§M¡¦L¡¦XL
ËÜÂÎ¡§ÌÊ100%
(C) SQUARE ENIX Illustration: (C) BIRD STUDIO/SHUEISHA Story and Screenplay: (C) ARMOR PROJECT/SQUARE ENIX