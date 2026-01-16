3月9日発売の田中美久3rd写真集、ポルトガルで魅せる”仕上がってる”日本最高峰ボディの衝撃

田中美久の3rd写真集 3月9日に発売！

2024年9月に発売した2nd写真集が大ヒットを記録。俳優・タレントとして着実にキャリアを積む“令和のグラビアヴィーナス”こと田中美久が、自身の記念日である「みくの日」3月9日（月）に、待望の3rd写真集を発売する。

田中美久 ©中村和孝／集英社

撮影の舞台は、彼女にとって初のヨーロッパとなるポルトガルのリスボンとシントラ。路面電車が走る情緒豊かな街並みでの日常から、広大なビーチや湖、歴史あるラグジュアリーホテルまで、多彩なロケーションで撮影を敢行した。「美」と「自由」をテーマに、現地での生活を謳歌する彼女のありのままの姿を写し出している。

田中美久 ©中村和孝／集英社

今作の大きな見どころは、これまでの作品を凌駕する大胆なカットだ。徹底的に磨き上げられたその肢体は、まさに日本最高峰。2nd写真集を超え、さらなる高みに到達した「究極のボディライン」は見る者を圧倒する。

田中美久 ©中村和孝／集英社

あどけない可愛らしさと、大人の妖艶さが奇跡的なバランスで同居する。今の田中美久のすべてを注ぎ込んだ、キャリア史上最高傑作がここに完成した。

田中美久 ©中村和孝／集英社

西澤由夏さんコメント

「このたび3月9日、“みくの日”に3rd 写真集を出させていただくことになりました！この日は毎年ファンの方がすごく盛り上げてくださって、そこに合わせて写真集を出すことができるのが本当にうれしいです。前回の写真集から１年半、「次はいつ？」って期待されていたので、やっと報告することができました。

撮影場所はポルトガル。小学生の頃にSNS で見たことがあって、「こんなカラフルな街並みがあるんだ。いつか行ってみたい！」と思っていた街が、大人になってからリスボンだと知って。今回ついに行くことができました！

コンセプトは品のある大人の女性。見て「きれいだな」「どんな女性なんだろう」って想像がふくらむような写真集になってると思うので、ぜひたくさん見ていただけたらうれしいです！」

田中美久 ©中村和孝／集英社

【プロフィール】

田中美久（たなか・みく）

2001年9月12日生まれ、熊本県出身。

2023年12月をもって約10年活動してきたHKT48 を卒業。2024年2月に放送されたドラマ特区『シンデレラ・コンプレックス』（MBS）に前園由良役で出演し、連続ドラマ初主演を務める。2025年10月期ドラマ『良いこと悪いこと』（日本テレビ）に丸藤萌歌役で出演。2025年12月には『mote mote♡』でアーティストデビューを果たした。

また、『THE突破ファイル』（日本テレビ系）内の再現VTRコーナー「突破空港税関」にレギュラー出演中。

公式X【@miku_monmon3939】

公式Instagram【@mikumonmon_48】