TVS REGZAのアプリ「スマホdeレグザ」が2027年3月にサービス終了することを受け、デジオンは現在提供中のアプリ「DiXiM Play」の継続サポートを表明。DiXiM Playをスマホdeレグザの後継アプリとして利用できる(一部機能除く)と案内した。

DiXiM Playアプリで利用可能な機能は、以下の通り。

【放送中番組の再生】

現在の提供：○

2027年3月30日以降：○

【録画番組の再生】

現在の提供：○

2027年3月30日以降：○

【持ち出し番組／再生】

現在の提供：○

2027年3月30日以降：○

【リモート視聴「外で見る」】

現在の提供：○

2027年3月30日以降：○

【スマホdeレグザ機能(録画予約や番組表の機能)】

現在の提供：○ ※DiXiM Play(iOS/Android)でレグザを選択することで利用可能

2027年3月30日以降：×

DiXiM Playアプリ画面

デジオンのDiXiM Playは、テレビやレコーダーで録画した番組または放送中の番組を、スマートフォンやタブレット、スマートテレビ、PC/Macなどで視聴できるDTCP-IP対応のネットワークプレーヤーアプリ(有料)。現在、国内主要メーカーの200機種を超えるレコーダーに対応している。

デジオンによれば、「2025年以降、各ブルーレイディスクレコーダー提供メーカー様による『視聴アプリ終了』のご案内を受け、DiXiM Play の継続提供に関するお問い合わせを多数頂戴している」とのこと。

同社は「各ブルーレイディスクレコーダー提供メーカー様の視聴アプリ終了にかかわらず、現行のDiXiM Playにおいて、機能改善や接続検証を継続してまいります。これらメーカー様の後継アプリとして、皆様の大切な録画番組を安心してお楽しみいただき、快適な視聴スタイルを変わらずご提供できるよう、責任を持って開発・提供に取り組んでまいります」とコメントしている。