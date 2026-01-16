歌手の工藤静香が15日、自身のInstagramを更新。仕事現場への移動中に楽しんでいるという“自家製おやつ”のレシピを披露し、自撮りショットを公開した。

工藤は「現場に着く前におやつ。笑」と切り出し、「さあ、着く前にすこし作詞をがんばろ!!」と移動中にも仕事をしていることを報告。そのお供として紹介されたのは、自家製おやつだ。

気になるレシピについては、「タンパク質を摂りたかったので笑 お豆の袋に片栗粉を少し入れ振る、フライパンにオリーブ油をいれ、お豆、そしてチビイワシ！炒ってからお酒、オリゴ糖、醤油、最後にゴマ！」と詳しく解説。「味を濃くして、ジャコやシラスにするとおかずになります！」と、アレンジ術も添えた。

さらに、「酵素ドライフルーツ！最高 好きな人に食べて欲しいくらい美味しい」と「ダークチョコかけナッツはまた帰宅してからのお楽しみ」と明かし、移動中の自撮りショットを公開した。

この投稿にファンからは「おやつを食べて作詞頑張ってください」「おやつ美味しそう」「忙しいのにめちゃめちゃ手間のかかったおやつたち持参すごすぎます」などのコメントが寄せられている。