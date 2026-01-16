「NEWS」の小山慶一郎（41）と実姉で料理研究家でタレントのみきママこと藤原美樹（45）が16日、自身のブログを更新。大学の卒業論文を発表したことを報告した。

ブログではフライパンで作れる「明太マカロニクリームグラタン」を紹介しつつ、「昨日ね、大学3年生たちの前で卒業論文発表したんだけど、持ち時間が8分で、30枚のPowerPointを発表しました」と報告した。

みきママは現在、国家資格取得のため、大学に通っている。昨年8月に弟の小山とフジテレビ「ぽかぽか」に出演した際には「2度目の大学に今行ってて、管理栄養士を目指して勉強してて、来年国家試験を目指してます」と2度目の大学生活を送っていることを明らかにしていた。

卒論について「内容は、美肌になるためには、マジでおにぎりが大事ってことです。正確にはおにぎり＋ビタミンCです」と説明。「大学4年間、栄養の勉強してきて、おにぎりの大切さに行きつきました！お肉や魚がのったおにぎりです。だからねじり上げおにぎりは本当に続けていきたいです」とラップでおかずも一緒に握るおにぎりについて熱弁した。