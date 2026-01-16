イラク戦争中の２００６年１１月、イラク中部アンバル州の州都ラマディで、アメリカ海軍特殊部隊「シールズ」（SEALS）の一小隊が、監視・狙撃任務に就いた。

映画「ウォーフェア 戦地最前線」（１月１６日公開、監督・脚本＝アレックス・ガーランド、レイ・メンドーサ）は、その時、彼らが体験した阿鼻叫喚（あびきょうかん）を米兵たちの記憶に基づいて再現した作品。共同監督のメンドーサもそこにいた一人。ただならぬ臨場感が全編からあふれる。（編集委員 恩田泰子）

この米兵たちは一体何をしているんだろう。映画が始まって早々に、そう思う。

その隊の面々は、景気づけ（セクシーエアロビクス動画をみんなで観賞）の後、深夜に行動を開始。エリック（ウィル・ポールター）が指揮官を務める８人のチームは、ある建物に侵入するのだが、そこは２家族が生活する単なる民家。おびえる住人たちをよそに、チームは家を占拠する。

彼らのミッションがどういうものかは、冒頭、字幕で示される簡単な説明だけ。よくわからない。でも、だからこそ凝視を誘われる。

壁に小さな穴をあけ、武器を構え、スコープをのぞき続ける狙撃手のエリオット（コズモ・ジャーヴィス）。彼をはじめ、チームの面々は町の動きを警戒。通信係のレイ・メンドーサ（ディファラオ・ウン＝ア＝タイ）はあわただしく交信を重ねている。

ラマディは武装勢力の拠点と目されてきた場所。危険人物を見つけ出し、必要とあらば掃討することが、チームの役割らしい。実際、怪しい動きを見せる者がちらほら。でも、しばらく何も起こらない。

もしかしたらこのまま何も起こらないのかもしれない……。そんなふうに観客が思うであろう頃、状況は大きく動き出す。不意に敵から先手を打たれる。攻めるつもりが攻められる。爆発、銃声、叫び声、血と煙。四面楚歌（しめんそか）の状況に追い込まれる。何とか脱出しなければならないのだが、事は思うように運ばない。

本作でガーランドとともに監督を務めたメンドーサは、海軍退役後、ハリウッド映画の軍事アドバイザーなどとして活躍。ガーランドが監督した「シビル・ウォー アメリカ最後の日」でスタントコーディネイターを務め、本作では共同監督となった。

脚本は、メンドーサとその戦友たちの記憶に基づいていて、脚色や装飾は施されていないという。ミッションや登場人物の人柄や心情を説明するようなせりふもない。だが、映し出される光景、聞こえてくる音、一人一人の表情や呼吸の変化は、想像以上に雄弁だ。一瞬たりとも気を抜けない状況を体感させられる。

それは目に映るもの、音響にしっかりと手がかけられているからでもある。長回しのカメラの動きも、美術も、戦闘による変化をしかと見せるメイクアップも見事。うそくささを感じる部分がない。

ほとんどのシーンの撮影は、ロンドン郊外のスタジオで、ラマディの街並みを再現して行われた。兵士役の俳優たちは、演技も、見た目も、しっかり兵士。２５日間にわたる撮影の前に、３週間訓練を受け、通信や軍事用語、兵器の扱い、戦場での実践的動きを学んだという。

文字通り、「迫真」を目指した作品。我が家を破壊されていく住人たちの表情、通訳を務めるイラク人斥候がたどる運命もしかと映し出している。

米兵たちが任務から離れるまでの間は、途切れることのない緊迫感とスリルにくぎ付けにさせられるが、すべてが終わった後に残るのは、もやもやした感覚。終幕に聞こえてくる、イラク人家族の声が耳に残る。チームの命がけの戦闘の後に広がる、破壊された風景に胸が苦しくなる。兵士たちだけでなく、戦争にかかわるすべての者は、そして、それを傍観している自分は、一体何をしているのだろうと思う。

ドラマ「SHOGUN 将軍」で按針を演じたジャーヴィスをはじめ注目すべき俳優たちが出演。映画「メイ・ディセンバー ゆれる真実」で鮮烈な存在感を見せたチャールズ・メルトンも別チームの指揮官役で出演している。

◇「ウォーフェア 戦地最前線」（原題：WARFARE）＝アメリカ／上映時間：95分／配給：ハピネットファントム・スタジオ＝１月１６日からＴＯＨＯシネマズ 日比谷ほか全国公開